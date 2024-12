Mike James, un MVP transformé en floor general : « Il impacte tout autant le match en mettant moins de points »

Nommé MVP de la saison 2023-2024 d’EuroLeague, Mike James (1,85 m, 34 ans) n’a pas pu amener l’AS Monaco a un deuxième Final Four de suite. Prolongé par le club de la principauté, l’Orégonais n’a pas perdu de sa superbe même s’il ne figure qu’à la 18e place du classement des meilleurs marqueurs de l’EuroLeague après 18 journées. Sa moyenne est ainsi passée de 17,9 points à 42,6% de réussite aux tirs en 32 minutes à 14,1 points à 40,2% en 27 minutes pour le moment cette saison.

Pour autant, la Roca Team est actuellement première de la saison régulière en compagnie de l’Olympiakos Le Pirée (12 victoires et 6 défaites). Son aura semble être encore montée d’un cran sous les ordres de Vassilis Spanoulis, meneur/arrière qui comme lui a d’abord été reconnu pour ses qualités et scoreur. De plus sa moyenne de passes décisives a augmenté (de 5,1 à 5,6) malgré sa baisse de temps de jeu. Pour son coéquipier Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 30 ans), la prise de fonction du coach grec ne fait que renforcer sa transition.

« Je pense que l’arrivée de (Vassilis) Spanoulis lui fait un grand bien pour pouvoir comprendre comment est-ce qu’il peut être efficace pour l’équipe sans être forcément le Mike James qui va mettre tous les points de l’équipe. Il impacte tout autant le match en mettant moins de points. Grand respect à lui pour ça. Il fait beaucoup de passes décisives mais il y a aussi beaucoup d’actions où il est à l’origine des passes. On le voit un peu un fer de lance. Il en est conscient, on en est conscient et ça permet à lui de pouvoir continuer à faire ce qu’il fait sans se sentir moins utile. »

Mike James « est bon des deux côtés du terrain », selon son coach

Pour Terry Tarpey, Mike James a compris « qu’il ne pouvait pas gagner l’EuroLeague tout seul ». Son leadership a grandi avec un esprit moins individualiste. « Il a été nommé capitaine cette année. Lui et DMO (Motiejunas) gèrent plein de choses en dehors du terrain. C’est important pour le club d’avoir deux vétérans EuroLeague dans l’équipe. » Quant au coach, il ne voit pas de regression chez son leader. Bien au contraire :

« Il joue comme un MVP. Pour moi, ce n’est pas dans les stats la manière dont il guide l’équipe et ses coéquipiers… Il joue un basket complet. Mike est super en attaque comme en défense, il partage la balle, il marque, il provoque des fautes, il défend bien… Il est bon des deux côtés du terrain. »

Reste à savoir si Mike James parviendra à laisser Monaco à la première place de l’EuroLeague. Mais si surtout ils pourront retourner au Final Four en mai prochain, et faire mieux que leur troisième place de Kaunas en 2023.