Mike James veut un dernier contrat de trois ans

Si l’AS Monaco laisse filtrer un certain optimisme quant aux négociations avec Mike James, laissant sous-entendre que les discussions avancent bien, le joueur se refuse catégoriquement à confirmer qu’il sera encore Monégasque. « Je ne vais pas vous dire non, mais je ne peux pas dire vous dire oui non plus », évacuait-il jeudi dernier, juste après être devenu le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague. « On en a parlé, sans que cela ne soit réellement concret à ce stade. »

Tout juste lâche-t-il quelques indices sur la durée de son futur contrat, probablement en Principauté donc. « Ce sera probablement trois ans », a-t-il indiqué à BasketNews. « Cela m’emmènerait sur 15 ans de carrière, ce qui est plutôt bien. Après cela, je pourrais partir vers le soleil couchant. » Des propos venant corroborer ce que la star américaine disait à Saint-Chamond, à savoir que son prochain contrat serait le dernier qu’il signerait. « Autant j’adore le basket, autant je suis parfois fatigué d’être basketteur. »

« C’est incroyable de voir la maturité que nous avons acquise »

Sixième joueur le plus capé de l’histoire (271 apparitions en EuroLeague) sans couronne continentale, Mike James clame n’avoir qu’une seule exigence pour son prochain contrat. Celui qui a épinglé un message évocateur en tête de son compte X depuis son départ de Vitoria en 2016 (« Pas de rabais sur mes services ! ») ne regarderait plus que le plan sportif. « Je veux juste une chance de gagner ! C’est tout ce qui m’importe dorénavant. » Et ça tombe bien, c’est justement l’intention de Monaco également… « Notre équipe, et la façon dont on grandit depuis un an et demi, est juste spéciale. C’est incroyable de voir la maturité que nous avons acquise. C’est génial de jouer aux côtés de mecs dont vous savez exactement ce qu’ils sont censés faire, et inversement. Je me concentre juste sur l’instant présent. Je ne sais pas où je jouerai après. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je ne m’en inquiète pas ! C’est trop loin dans le futur et j’ai surtout l’impression qu’on peut réussir quelque chose de particulier dès cette saison. »