Mike James, un timide recordman : « L’attention que cela a engendré, c’est un peu trop pour moi »

Mike James (1,85 m, 33 ans) était sous le feu des projecteurs ce jeudi 7 mars. Le meneur de l’AS Monaco était supposé battre le record de points de l’histoire de l’EuroLeague. Un record qu’il n’a pas manqué de battre, dès le deuxième quart-temps contre l’Étoile Rouge de Belgrade. « L’attention que cela a engendré, c’est un peu trop pour moi », a-t-il avoué après le match devant la presse.

L’Orégonais voulait que le record soit vite passé afin que son équipe puisse « se concentrer sur ce qui est vraiment important », à savoir la victoire. Ce qu’il n’a cessé de répéter après la rencontre :

« Je ne veux pas être trop émotionnel jusqu’au moment où j’aurai l’occasion d’y repenser plus tard. Je voulais être sûr qu’on se concentre sur la victoire car si j’avais battu le record durant une défaite, cela aurait été un étrange sentiment. Je ne voulais pas que le fait que je puisse battre le record nous déconcentre de notre but de gagner et je me concentrais plus sur ce but. Je suis content qu’on ait gagné et maintenant on va célébrer. Je voulais s’assurer que mon attention ne nous distinguait pas du but. Je suis content que nous ayons gagné et maintenant on peut fêter ce moment. »

Alors qu’il a toujours semblé être un leader égoïste par le passé, Mike James, peu habitué à s’épancher devant la presse avant ces derniers mois, partage un discours aux antipodes de cette image. L’ancien joueur de Baskonia, du Panathinaïkos Athènes ou encore du CSKA Moscou veut tout simplement « se qualifier pour les playoffs, essayer de retourner au Final Four et décrocher le titre. C’est notre but toute cette saison. L’année dernière nous y sommes allés mais nous n’avons pas eu la chance de jouer la finale. Je pense que nous voulons une autre chance. »

Mike James a souvent rappelé son admiration pour Vassilis Spanoulis, qu’il a eu l’occasion d’affronter en Grèce lors des derbies entre le Panathinaïkos et l’Olympiakos. Les deux hommes ont pu échanger avant la rencontre contre l’Étoile Rouge de Belgrade. « Oui, j’ai parlé avec lui hier (mercredi) un petit peu. Je suis toujours un grand fan de lui et j’espère qu’il est un grand fan de moi. A chaque fois que l’on échange il y a toujours de l’amour et une bonne énergie. Je vais probablement lui parler ce (jeudi) soir », a-t-il ajouté.

Vers une prolongation à Monaco ? « Nous avons une relation très solide »

Voilà moins de dix ans que Mike James évolue en EuroLeague. Après un gros début de saison en Grèce, ce petit meneur athlétique et scoreur a disputé le 2 janvier 2015 sa première rencontre dans cette compétition, lors d’une défaite à domicile contre l’Anadolu Efes Istanbul (67-72). Auteur de 12 points à 5/12 aux tirs et 6 rebonds en moins de 29 minutes, il n’a cessé de marquer depuis. A l’époque, il était bien loin de s’imaginer qu’il deviendrait le meilleur marqueur de la compétition. « Je n’y pensais pas, ce n’était pas dans le champ des possible. Je voulais juste jouer au basketball et j’étais heureux d’avoir un boulot. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un boulot », a rappelé celui qui a été célébré par ses coéquipiers dans l’intimité du vestiaire.

Mike James devrait conserver encore longtemps ce statut de n°1. C’est à Monaco qu’il pourrait continuer à écrire sa légende, alors qu’une prolongation de son contrat est envisagée. « On en a parlé, sans que ça ne soit réellement concret à ce stade, a-t-il reconnu. On a parlé des plans pour l’avenir, de la façon dont on veut que tout se passe. Je pense que nous avons une relation très solide. Ce qui doit se passer se passera. »