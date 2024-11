Milan Barbitch suscite de l’intérêt en Espagne et en Allemagne, Nanterre n’envisage pas de le laisser partir

Le début de saison de Milan Barbitch (1,96 m, 23 ans), notamment sur la scène de la BCL (10 points à 57,1% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 6,2 passes décisives en 21 minutes après 4 matches en sortant du banc), le rend attractif à l’étranger. En Espagne particulièrement, mais aussi en Allemagne, des clubs se sont renseignés sur sa situation contractuelle avec Nanterre 92.

Breogan, lanterne rouge de Liga Endesa à la trêve internationale (2 victoires et 6 défaites), cherche à se renforcer. Le club s’est positionné pour faire venir Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 26 ans) et s’intéresse également au meneur de Nanterre 92. Ce dernier est représenté par l’agence BeoBasket, qui collabore avec le coach du club de Lugo, ainsi qu’avec moult joueurs de l’effectif actuel. Cependant, à date, la direction de Nanterre assure ne pas avoir été démarché pour un rachat du contrat de son meneur/arrière qui n’a pas non plus fait part d’une envie de changement. Son potentiel départ n’est « pas envisageable », ce qui fait de cette affaire un « non sujet ».

L’équipe de Philippe Da Silva, mal classée en Betclic ÉLITE (12e sur 16 avec 3 victoires et 6 défaites), doit déjà remplacée Frank Jackson (1,90 m, 26 ans). Nul doute qu’à l’avenir Milan Barbitch, meneur de grande taille relativement complet, saura convaincre un club étranger de le recruter. Mais après une belle saison à Nanterre, où il devrait bel et bien honorer son contrat.