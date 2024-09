Milan, sans Causeur, remporte la SuperCoupe d’Italie face à la Virtus privée de Cordinier

Milan a remporté la SuperCoupe d’Italie en s’imposant 98-96 après prolongation sur le parquet de la Virtus Bologne. Josh Nebo (20 points et 9 rebonds pour 26 d’évaluation en 33 minutes) a égalisé à 4 secondes de la fin sur une claquette dunk. En prolongation, Leandro Bolmaro a fait la différence à 36 secondes de la fin sur un panier à 3-points.

C’est la septième SuperCoupe remportée à la suite par Fabien Causeur, qui a successivement gagné celles de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 avec le Real Madrid. Seulement, le Breton n’a pas joué.

Du côté bolonais, Isaïa Cordinier a été préservé. L’Azuréen a suivi un protocole au genou. La veille déjà, le vice-champion olympique 2021 avait été préservé.

First trophy of the season #forzamilano pic.twitter.com/aINvUiFWVg

— Fabien Causeur (@FCauseur1) September 22, 2024