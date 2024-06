Milhan Charles passe professionnel et revient à Antibes

Antibes a annoncé le retour au club de Milhan Charles (2,00 m, 20 ans). Ancien membre du centre de formation, le jeune ailier est parti vivre une première saison au niveau professionnel aux Pays-Bas, dans le club de Limbourg. Plutôt productif, il regagne la Côte d’Azur et intègre cette fois l’effectif professionnel des Sharks, avec la signature de son premier contrat professionnel.

« Milhan est allé s’aguerrir à l’étranger, confie notre coach John David Jackson. Il revient avec plus d’expérience, plus de physique. Ce choix a été payant pour lui, puisqu’il a été récompensé avec une pré-sélection en équipe de France U20. Nous avons suivi son évolution, il a beaucoup progressé et continuera son développement au sein de notre effectif professionnel. »

En 29 matches de BNXT League, le championnat de Belgique et des Pays-Bas, Milhan Charles a tourné à 12,5 points à 48,4% de réussite aux tirs, dont 37,8% à 3-points), 4,2 rebonds et 1,4 passe décisive en 29 minutes de jeu. De quoi convaincre le sélectionneur de l’équipe de France U20 masculine, Guillaume Vizade, de le présélectionner pour l’Euro 2024.

« C’est une première pour moi, explique Milhan Charles sur le site Internet d’Antibes. Je n’ai jamais fait de campagne avec l’Equipe de France, et là je peux commencer par la fin avec les U20 (rires). C’est un beau bonus, mais je suis surtout très content de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. Quand je suis arrivé à Antibes, mon objectif était d’avoir un contrat d’aspirant pro au bout d’un an et demi. Et en fait, au bout de deux ans, je signe carrément mon contrat professionnel. C’est une récompense incroyable. Je veux aider mon équipe à gagner, nous visons le haut de tableau et je sais que nous avons tout ce qu’il faut pour y arriver. »