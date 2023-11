Minnesota remporte le choc contre Philadelphie, Gobert en double-double

NBA - Face à des Sixers privés de Joel Embiid, Rudy Gobert (13 points et 11 rebonds) et Minnesota ont dominé ce mercredi.

Les Minnesota Timberwolves restent premiers de la conférence Ouest après leur 10e victoire en 11 rencontres, ce mercredi dans le choc contre Philadelphie.

Face à des Sixers privés de Joel Embiid – touché à la hanche gauche -, l’équipe de Rudy Gobert (13 points à 6/8 aux tirs, 11 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres en 31 minutes) a très vite pris le large (37-20, 12′). Leur bonne défense (39,4% de réussite aux tirs pour Philly) leur a permis de rester devant. Titulaire, Nicolas Batum a terminé avec 6 points à 2/4 et 3 rebonds en 24 minutes, et un +/- de -23.

𝐑𝐔𝐃𝐘. 𝐆𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓. 🇫🇷 13 points

11 rebonds

3 passes

3 contres Les @Timberwolves l'emportent 112-99

11ème victoire de la saison, leaders de la Conférence Ouest pic.twitter.com/SEWjyvDfX7 — NBA France (@NBAFRANCE) November 23, 2023

Dans les autres matches, outre le double-double de Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly s’est fait plus discret (7 points à 2/6, 0 rebond et 2 passes décisives en 19 minutes, -16 au +/-) alors que Washington D.C. est passé proche de la victoire à Charlotte (117-114). Théo Maledon n’a pas joué pour les Hornets. Ousmane Dieng n’est pas non plus entré en jeu lors de la victoire d’Oklahoma City contre Chicago (116-102) et Olivier Sarr n’était pas sur la feuille de match. En revanche, Rayan Rupert a joué pour Portland (2 tirs ratés en 6 minutes, -14 au +/-) et Portland est allé chercher sa quatrième victoire en 15 matches contre Utah (121-105).