Mohamed Diarra, la surprise française de NC State : « C’est un truc de fou ce qu’on vit »

Mohamed Diarra (2,07 m, 23 ans) est la découverte de cette fin de saison 2023-2024 pour le basketball français. Le natif de Montreuil est le premier Français à s’être qualifié pour le Final Four de la March Madness depuis Joël Ayayi en 2021 avec Gonzaga.

L’intérieur originaire d’Île-de-France a intégré le programme de NC State en 2023 après avoir évolué en JuCo puis une saison à Missouri, en NCAA. Devenu titulaire indiscutable sur la fin de saison, il a amplement contribué au titre surprise du Wolfpack lors du tournoi ACC puis à sa remarquable March Madness dans la foulée. Après avoir démarré le basket à l’adolescence, après avoir quitté deux centre de formation – ceux du BCM Gravelines-Dunkerque et de l’Orléans Loiret Basket – au bout d’un an, l’ancien joueur de Marne-la-Vallée a finalement trouvé sa voie vers le haut-niveau. Conscient de son parcours chaotique, de ses fautes – « en grandissant je me suis rendu compte que j’ai fait beaucoup d’erreurs », reconnait-il – il s’est confié à beIN Sports.

« Franchement, je profite du moment. C’est un truc de fou qu’on vit. La suite, j’y pense sans trop y penser. Pour l’instant, je me concentre sur l’instant présent, mes matches. […] L’idée est claire dans ma tête : que ce soit après cette saison ou l’année prochaine, je m’inscrirai à la Draft et je verrai ce que les gens me proposeront. Si ça le fait, tant mieux on sera tous content dans ma famille. Si ça ne le fait pas, je verrai si je peux aller en Europe. […] Franchement, avec le parcours que j’ai, comme je reviens de loin, si j’ai une opportunité quelque part, je serais trop content. J’ai commencé le basket à 16 ans, je suis venu du foot, j’ai été viré de deux centres de formation. J’y ai pensé, je me suis demandé si le basket était fait pour moi (rires). A la fin, peut-être que je vais finir pro dans ce sport que j’aime beaucoup. Ça serait vraiment énorme ! »

Mohamed Diarra et NC State affrontent Purdue ce samedi 6 avril en demi-finales du Final Four de la March Madness NCAA.