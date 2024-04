Mohamed Diarra au Final Four avec NC State, une première depuis 41 ans pour le Wolfpack

Mohamed Diarra et NC State l’ont fait : ils se sont qualifiés pour le Final Four de la March Madness, ce qui n’était plus arrivé pour le Wolfpack depuis 1983, soit 41 ans.

Comme en quarts de finale du tournoi de l’ACC, North Carolina State a sorti Duke (76-64) à l’Elite 8, l’équivalent du quart de finale de la March Madness 2024. En confiance après ses huit victoires de suite, dont la dernière vendredi face à Marquette, NC State a pourtant mal commencé. A la pause à Dallas (Texas), l’équipe de Kevin Keatts était menée 27 à 21 après avoir raté 25 de ses 34 tentatives de tirs en première mi-temps (26,5%). Une réussite qui s’est totalement inversée après la pause (19/26, soit 73,1%).

En s’appuyant sur leur imposant imposant intérieur D.J. Burns Jr. (29 points – record de la saison – à 13/19 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives), NC State a passé 55 points à la défense de Duke sur les 20 dernières minutes. De quoi filer vers un succès 76 à 64. Mohamed Diarra a peu pesé offensivement (3 points) la faute à une maladresse peu habituelle de sa part sur la fin de saison (1/6) et également un problème de fautes (4 en 23 minutes). Il est le premier Français à atteindre le Final Four depuis Joël Ayayi en 2021.

NC State face à Purdue et Zach Edey en demi-finales

En demi-finales du Final Four, NC State affrontera Purdue le samedi 6 avril à Phoenix (Arizona). Les Boilermakers ont battu Tennessee (72-66) ce dimanche dans un match marqué par le duel entre le pivot canadien Zach Edey (40 points à 13/21 aux tirs et 16 rebonds) et Dalton Knecht (37 points à 14/31). Dans l’autre demi-finale, le tenant du titre UConn retrouvera Alabama.