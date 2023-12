Mohamed Diawara va être prêté par Paris, Poitiers en pôle position

Pro B - Mohamed Diawara ne joue pas beaucoup cette saison à Paris et va donc être prêté en Pro B. Poitiers est le mieux positionné pour le récupérer.

Mohamed Diawara (2,05 m, 18 ans) va être prêté en Pro B pour le reste de la saison 2023-2024. Le jeune poste 4/3 n’est que très peu utilisé au Paris Basketball cette saison (2 minutes par match en EuroCup, sur six entrées, quasiment 7 minutes en Betclic ELITE, sur six entrées là aussi), ce qui ne favorise pas son développement.

Selon nos informations, c’est le Poitiers Basket 86 qui est le club le plus avancer pour s’attacher les services de cet all-around player, capable de tout faire sur un terrain et même de tirer, lui qui a montré de vrais progrès à 3-points (29,6% de réussite sur plus de 6 tentatives par match la saison passée en Espoirs ELITE). Le PB 86 cherche en effet à densifier son équipe alors que sur le même profil le vétéran Kevin Mendy peine un peu actuellement (4,6 points à 39,5% de réussite aux tirs et 3,5 rebonds en 22 minutes après 10 journées de saison régulière). Avec ce jeune joueur très fort dans l’engagement sur le terrain, doté d’une grande envergure (2,21 m) et d’un état d’esprit loué, l’équipe d’Andy Thornton-Jones – qui a gagné 4 rencontres sur 10 et atteint les demi-finales de la Leaders Cup Pro B – devrait avoir fière allure. Encore plus quand elle aura remplacé son meilleur marqueur Andy Cleaves, ce dernier ayant été victime d’une rupture des ligaments croisés.