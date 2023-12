Monaco a proposé « un très bon basket pendant 40 minutes » face au FC Barcelone

EuroLeague - Monaco a parfaitement terminé son année 2023 en l'emportant sur son parquet face au FC Barcelone, 3e de l'EuroLeague (91-71). Son entraîneur Sasa Obradovic était satisfait d'avoir vu tous les joueurs de son équipe contribuer à ce succès.

Monaco a signé l’une des performances marquantes de la 17e journée d’EuroLeague. En l’emportant avec la manière face au FC Barcelone (91-71), 3e au classement, l’équipe de la Principauté a réaffirmé ses hautes ambitions dans la compétition européenne. Une victoire qui permet également à la Roca Team de figurer dans le top 5 au classement à l’issue de la phase aller de l’EuroLeague (10 victoires et 7 défaites, à égalité de bilan avec le Panathinaïkos, Fenerbahçe et le Maccabi Tel-Aviv).

« Nous sommes sur la bonne voie »

« Nous avons vraiment joué un très bon basket pendant 40 minutes, se satisfaisait l’entraîneur monégasque Sasa Obradovic après la rencontre en conférence de presse. Tout le monde a contribué dans cette rencontre, c’était un effort collectif et ça a commencé par la défense. Nous avons trouvé les solutions pour scorer avec Mike James mais aussi Alpha Diallo qui a mis de très gros shoots. C’est la compétition la plus relevée jamais vue cette année, on le ressent à chaque match. Il n’y a même pas le temps de savourer, on doit déjà penser au Maccabi et à la grosse semaine qui arrive. Nous sommes sur la bonne voie. »

Monaco a rapidement pris les devants face à une formation catalane en perte de vitesse en cette fin d’année civile (3 défaites en 4 matchs toutes compétitions confondues). Le leader du championnat de France a pu compter sur un collectif au rendez-vous comme le soulignait Sasa Obradovic, avec 7 joueurs ayant marqué 5 points ou plus. Les leaders monégasque Mike James (20 points et 5 passes décisives) et Alpha Diallo (19 points pour 23 d’évaluation) ont une nouvelle fois répondu présent.

Cette rencontre a également été l’occasion de voir l’intronisation dans le 5 de départ de Matthew Strazel, en l’absence de Jordan Loyd. L’invité de dernière minute du All-Star Game, qui n’a pas caché ces dernières semaines sur les réseaux sociaux le fait de ne pas évoluer davantage en EuroLeague (seulement 6 apparitions avant cette rencontre), a eu droit à 16 minutes de temps de jeu.

« On savait que le Barça était un peu en difficulté en ce moment. On en a profité pour mettre de l’agressivité dès le début et ça a bien fonctionné. Nous avons imposé notre style de jeu, on a défendu très fort d’entrée de match et c’est pour ça qu’ils ne mettent que 70 points au final, analysait Matthew Strazel. On avait besoin de se remettre sur les bons rails et ça nous fait du bien. Le plus important, c’est d’enchaîner les victoires. »

Et Monaco pourra le faire dès le début d’année prochaine puisqu’il n’y a pas de pause avec le dense calendrier de l’EuroLeague. La Roca Team débutera 2024 par un double déplacement, au Maccabi Tel-Aviv (7e, match délocalisé en Serbie en raison du conflit en Israël) et à l’Olympiakos (8e).