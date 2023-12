Monaco crucifié par le Panathinaïkos… et le malheureux Elie Okobo

EuroLeague - Dans une rencontre d'un très bon niveau européen, Monaco a dominé la quasi-intégralité de la partie face au Panathinaïkos... avant de se faire chiper la victoire sur le fil et un tir au buzzer de Marius Grigonis (90-91).

L’espace d’un instant, Elie Okobo était le héros monégasque du soir. Mais quelques secondes plus tard, il était aussi celui qui a contribué à la défaite de Monaco face au Panathinaïkos ce mercredi soir (90-91). Alors que le meneur a inscrit de sa patte gauche, avec la faute, ce qui ressemblait au panier de la victoire à moins de 3 secondes du terme (90-88), il a échoué dans sa tentative volontaire de rater son lancer-franc pour laisser s’écouler le temps. Résultat : les Grecs se sont retrouvés dans le camp de l’ASM avec la possibilité de réaliser le braquage parfait. Ils y sont parvenus en trouvant Marius Grigonis face au panier pour inscrire le tir à 3-points de la victoire au buzzer (90-91). Cruelle issue pour Monaco, tant le club de la Principauté a passé la majorité de la soirée en tête, mais une conclusion dont la Roca Team est en partie responsable.

Le meilleur match de la saison de Kemba Walker

Plusieurs fois dans cette rencontre, l’on a pu penser que Monaco allait se diriger vers une victoire maîtrisée, après un premier quart-temps maladroit (19-22). Quand l’équipe de Sasa Obradovic a eu le plus gros avantage de la partie en milieu de 3e quart-temps sur un tir extérieur d’Elie Okobo (60-45, 25′). Quand Alpha Diallo (17 points, 6 rebonds et 2 passes décisives) a repoussé le premier retour du Pana en fin de 3e quart-temps en plantant deux tirs à 3-points consécutifs au début de l’ultime période (75-63, 33′). Quand Kemba Walker était en train de réaliser son meilleur match de la saison en EuroLeague avec 13 points, 2 passes décisives, 0 ballon perdu et 5 fautes provoquées. Bref, tous les voyants étaient au vert ou presque, sans mauvais de jeux de mots.

Une balle de match involontairement octroyée au Pana

Sauf que les leaders du Panathinaïkos se sont réveillés en seconde période : le tout récent ex-joueur NBA Kendrick Nunn a réglé la mire avec 14 points sur les 20 dernières minutes, l’ancien monégasque Mathias Lessort (16 points) a converti un rebond offensif précieux en fin de match et ce diable de Kostas Sloukas a fait parler son poignet sûr. Et ils ont aussi pu compter sur un brin d’aide de la part des Monégasques, avec un Elie Okobo à l’intention louable mais malheureusement fautif sur sa tentative loupée de rater son lancer-franc pour faire défiler le chronomètre. Le joueur de tennis allemand Alexander Zverev, résident monégasque et présent dans les tribunes de Gaston-Médecin ce mercredi soir, a pu constater que l’adage de sa discipline s’applique également au panier ballon : tant que le dernier point n’est pas joué, la partie n’est pas terminée.

