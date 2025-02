Monaco officialise la signature de Daniel Theis jusqu’en 2026

Au lendemain de sa défaite en finale de la Leaders Cup, l’AS Monaco a officialisé la signature de Daniel Theis (2,03 m, 32 ans) jusqu’au 30 juin 2026. L’international allemand, champion du monde 2023, est de retour en EuroLeague après huit saisons passées en NBA.

Daniel Theis n’y va pas par quatre chemins concernant son objectif avec l’AS Monaco : celui de remporter l’EuroLeague.

Mais le finaliste des playoffs NBA ne veut pas s’arrêter au titre en EuroLeague :

« Il est évident que j’ai de grands objectifs. Après le malheureux échec en finale (de Leaders Cup) hier, il nous reste donc trois trophées à gagner. Et c’est le but ultime pour moi et pour l’équipe. Remporter la Coupe de France, le championnat français, mais évidemment l’objectif principal et tout va vers l’Euroleague. Nous avons encore huit matches (de saison régulière d’EuroLeague, NDLR), des matches importants à l’extérieur. Mon premier match sera à Milan, et puis évidemment, les playoffs, et le Final Four avec cette ambition d’y être. Pour moi, personnellement, je pense que tout va bien. Je fais de mon mieux et, bien sûr, je répondrai à tous les besoins de l’équipe. Je fais les petites choses, je pose des écrans, je prends des rebonds, je cours sur le terrain et je pense que je rends le jeu plus facile pour tous ceux qui m’entourent. C’est ce que je vais vraiment m’atteler à faire : me fondre dans ce collectif. »