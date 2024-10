Moussa Diabaté et Tidjane Salaün s’illustrent face aux Grizzlies

Le duo français des Charlotte Hornets, composé de Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) et Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans), s’est illustré dans la victoire à Memphis (94-119), particulièrement dans le dernier quart-temps.

Tidjane Salaün, plus jeune joueur de la NBA, continue d’afficher un niveau de confiance très, très élevé en tentant des tirs dans tous les sens, souvent très lointain. Il a trouvé un peu d’adresse (5/12 aux tirs, dont 3/10 à 3-points) en deuxième mi-temps pour marquer 13 points en plus de ses 5 rebonds. Comme lui, Moussa Diabaté a fini fort la rencontre en étant très haut sur les lignes de passe. Cela lui a notamment permis de piquer deux ballons en fin de match pour servir son compatriote ou partir directement au dunk. Il a ainsi cumulé 10 points à 4/4 et 3 rebonds en seulement 12 minutes.