Moussa Diabaté explose son record (21 points), Tidjane Salaün en ajoute 16

Fraîchement récompensé d’un contrat garanti de trois ans par les Hornets, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a répondu de la meilleure des manières : en réalisant son record en carrière avec 21 points. L’intérieur français a livré une prestation impressionnante en compilant 21 points (9/11 au tir), 10 rebonds et 2 contres en seulement 27 minutes. Face à Nic Claxton, il a su imposer sa présence dans la raquette, profitant notamment de l’absence de Mark Williams (dont le transfert chez les Lakers a été annulé).

Cette performance n’a toutefois pas suffi pour empêcher la défaite de Charlotte, qui s’est incliné 97-89 face aux Brooklyn Nets. Un coup dur pour l’équipe, qui a également perdu LaMelo Ball sur blessure en début de match.

L’autre Français des Hornets, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans), s’est repris après son 1/12 de la veille. L’ailier a compilé 16 points à 4/10 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), 6 rebonds et 2 interceptions en 27 minutes, se montrant précieux des deux côtés du terrain. Avec Diabaté, il a formé un duo tricolore efficace, même si l’issue du match n’a pas été favorable aux Hornets.

Outre la défaite, la mauvaise nouvelle pour Charlotte est la nouvelle blessure de LaMelo Ball (1,80 m, 23 ans), touché à la cheville droite après seulement 10 minutes de jeu. Un coup dur pour l’équipe qui affiche désormais un bilan catastrophique de 1 victoire pour 16 défaites en son absence cette saison.

WHAT A DIME LAMELO 👀👀

Finds Diabaté for the slam through a crowd of defenders! pic.twitter.com/IJ3IG0hgGb

— NBA (@NBA) February 11, 2025