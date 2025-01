Moussa Diabaté se distingue dans la victoire des Charlotte Hornets

Les Charlotte Hornets ont signé une large victoire face aux Pelicans de La Nouvelle Orléans (123-92) samedi soir en NBA. Parmi les artisans de ce succès, le pivot français Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) s’est illustré avec une prestation solide dans la raquette.

Un impact précieux pour Moussa Diabaté

Bien que LaMelo Ball (25 points) et Miles Bridges (22 points) aient été les principaux scoreurs des Hornets, Moussa Diabaté a joué un rôle crucial sous les panneaux. Aligné pendant 29 minutes, il a inscrit 9 points (2/2 au tir, 5/6 aux lancers francs) et capté 13 rebonds, signant également 3 passes décisives, un contre et une interception. Une prestation remarquée qui a renforcé la domination de Charlotte sur les Pelicans, qui disposait d’un Zion Williamson pourtant efficace (28 points, 11 rebonds).

En revanche, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) n’était pas de la partie, l’ailier français étant actuellement envoyé en G-League avec le Greensboro Swarm.

Coulibaly et Sarr en valeur, Yabusele plus discret

Outre Diabaté, Rudy Gobert et Victor Wembanyama à Paris, d’autres Français ont été en action samedi soir en NBA. Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) et Alexandre Sarr ont une nouvelle fois été parmi les rares satisfactions des Washington Wizards, battus à Phoenix (119-109). Coulibaly a cumulé 12 points à 5/8 aux tirs, dont un dunk spectaculaire, 4 rebonds et 4 passes décisives tandis qu’Alexandre Sarr a ajouté 11 points à 4/12, 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres.

BILAL COULIBALY WITH THE HAMMER 🔨 Perfect pass from Poole leads to the powerful slam! pic.twitter.com/KP6HaQ8FD2 — NBA (@NBA) January 26, 2025

Du côté des Los Angeles Clippers, Nicolas Batum n’a pas trouvé la cible lors de la victoire des siens contre Milwaukee (127-117), terminant la rencontre avec 0 point (0/3 au tir) mais 4 rebonds et 2 passes décisives, cependant son équipe continue sa remontée à l’Ouest (26 victoires et 19 défaites). Enfin, Guerschon Yabusele, qui avait brillé la veille contre Cleveland, a été plus discret lors du succès des Philadelphia 76ers à Chicago (109-97), avec 6 points à 3/10, 6 rebonds et 4 passes décisives en demeurant toujours titulaire.

Risacher toujours absent

Enfin, à Atlanta, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) est toujours indisponible, blessé et absent des terrains depuis plusieurs jours. Son équipe des Hawks ont pris une correction à domicile face à Toronto (94-117).