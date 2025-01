Rudy Gobert signe son meilleur match de la saison en attaque, face à Denver et Jokic

Dans ce choc de la Conférence Ouest, les Timberwolves ont frappé un grand coup face aux Nuggets. Grâce à une défense solide et un collectif bien en place, Minnesota a rapidement pris le contrôle du match. Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans), en difficulté ces dernières semaines, a livré une prestation de haut niveau, dominant dans la raquette et jouant un rôle clé dans la circulation du ballon. Face à un Nikola Jokic en demi-teinte, les Wolves ont su imposer leur rythme et décrocher un succès retentissant.

Les Nuggets arrivaient lancés pour ce remake de la dernière demi-finale de conférence Ouest, avec quatre victoires de suite. Néanmoins, ce sont les Wolves qui ont rapidement mis la main sur le match, notamment grâce à un Rudy Gobert sans doute motivé par son duel avec Nikola Jokic, mais aussi par ses dernières sorties délicates…

Le Picard a ainsi été omniprésent en début de match, glissant bien dans les espaces laissés libres par la défense du Colorado, qui se concentrait sur Anthony Edwards. Il a trouvé ses coéquipiers en mouvement et a également su finir au floater.

« Aujourd’hui, j’ai réalisé à quel point c’était important pour la confiance de mes coéquipiers… Je me rends compte que lorsque je suis décisif et confiant, ils ont plus de confiance en me trouvant », a confié Rudy Gobert après la rencontre.

Thought today was Rudy Gobert's best offensive game of the season. Here are all his makes and assists.

14 points, 14 rebounds, 5 assists and was a +26 (when most of his minutes were matched up with Jokic).

He was a weapon in the middle of the floor, when he's often been a… pic.twitter.com/rggi8wR4zW

— Dane Moore (@DaneMooreNBA) January 25, 2025