Moustapha Fall et l’Olympiakos unis jusqu’en 2027 : « Dès le début, je me suis senti chez moi »

Moustapha Fall et l’Olympiakos, jusqu’en 2027, c’est désormais officiel. Le club grec a officialisé la prolongation de contrat du pivot de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2027. Le Français s’est exprimé sur le site internet du club à propos de cette collaboration qui va se poursuivre dans la durée.

« Je tiens à remercier les présidents de l’équipe, Panagiotis et Giorgos Angelopoulos, ainsi que l’entraîneur, Giorgos Bartzokas, pour la confiance et l’opportunité qu’ils me donnent. Dès que j’ai rejoint l’équipe, je me suis senti chez moi. Et ce, grâce aux personnes qui sont membres de ce grand club ! […] J’espère que dans les trois années à venir, nous remporterons encore plus de titres et que tous les fans « rouge et blanc » seront fiers. »

Seul l’EuroLeague manque au palmarès de Mous Fall

Moustapha Fall avait rejoint l’Olympiakos en 2021 au sortir d’une saison à l’ASVEL. Pour sa 3e saison en Grèce, le Francilien tourne à 7,5 points à 79,8% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds, 2,6 passes décisives et 1,2 contre en moins de 23 minutes. Plaque tournante du club du port athénien, l’international français va toucher un peu moins de deux millions d’euros selon nos informations.

Avec l’Olympiakos, Moustapha Fall s’est forgé un palmarès fourni : deux fois champions de Grèce, trois Coupes de Grèce ou encore des mentions dans les meilleurs cinq du championnat grec. Mais désormais, l’objectif pour « Mous » Fall au cours de son nouveau contrat sera certainement d’aider l’Olympiakos à remporter l’EuroLeague. Une compétition que le finaliste de la dernière édition n’a plus gagné depuis plus de dix ans et son doublé en 2012 et 2013.