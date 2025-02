MVP, meilleur coach, favori pour le titre : l’avis des GM de Betclic ELITE

Comme elle en a pris l’habitude ces dernières années, la Ligue Nationale de Basket a interrogé les seize managers généraux de Betclic ELITE afin de connaître leurs avis sur la phase aller du championnat de France.

Paris talonne Monaco

Ainsi, si le double champion de France en titre, Monaco, reste favori pour de nouveau ravir le titre suprême (75% des votes), ses concurrents directs, Paris et Cholet, ont ramassé beaucoup de suffrages dans de nombreuses catégories. En effet, le club de la capitale est l’équipe la plus divertissante pour 75% des GM, ainsi que la plus difficile à jouer (37,5%), tandis que CB est la formation la plus surprenante (à 93,8%).

T.J. Shorts a toujours la cote

Sur le plan individuel, un peu à l’image de Monaco sur le plan collectif, c’est le MVP en titre T.J. Shorts qui revient régulièrement dans les votes des GM. Le meneur de poche parisien est largement favori pour réaliser le doublé cette année (plus de 50%), devant Mike James et Théo Maledon. Mais il revient également en tête concernant le joueur le plus spectaculaire ou encore celui que les GM aimeraient le plus signer. Concernant les meilleurs entraîneurs, la jeunesse a été plébiscitée, avec le Choletais Fabrice Lefrançois et le Villeurbannais Pierric Poupet.