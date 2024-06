Mykal Riley choisit… Vesoul !

Vous aviez déjà lu le nom de Vesoul sur BeBasket ? Nous, non. Ou alors de manière fugace en septembre 2020, au moment de l’annulation d’un match amical entre la SIG Strasbourg et la JL Bourg dans la préfecture de la Haute-Saône. Mais sinon, la cité vésulienne était complètement absente de la carte du basket français. Jusqu’à cette signature, absolument retentissante à l’échelle de la Pré-nationale, le sixième niveau hexagonal.

Désireux de se hisser en Nationale 3, l’Avant-Garde de la Motte de Vesoul a réussi à enrôler Mykal Riley (1,98 m, 38 ans), l’un des Américains les plus marquants de la dernière décennie en LNB, d’abord figure de Nanterre (champion de France Pro B 2011, vainqueur de l’EuroChallenge 2015, de la FIBA Europe Cup 2017 et de la Coupe de France 2017), champion de France en 2018 avec Le Mans, double All-Star. Il évoluait depuis trois saisons en NM1, d’abord aux Sables Vendée puis ces deux dernières années au BesAC (11 points à 43%, 3,5 rebonds et 2,5 passes décisives en 2023/24).

Une signature rendue possible par ses attaches sentimentales nouvelles à Besançon, où il a rencontré sa future femme, et par la présence sur le banc de Nicolas Faure, engagé pour deux anspar l’AGM Vesoul, son ancien directeur sportif dans le Doubs. Soit l’homme qui a convaincu l’ailier aux deux trophées européens de définitivement basculer vers le basket amateur afin d’aller découvrir les réjouissances des matchs contre l’AS Aiglon Auxonne ou le STAR Basket Saint-Vit…