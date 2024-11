Nadir Hifi (29 points) et Paris climatisent Pierre-Ratte (+32 à Saint-Quentin)

Avant la rencontre, Julien Mahé se méfiait de « l’intensité folle » du Paris Basketball, la seule grande équipe française que le SQBB n’avait jamais su terrasser. Au final, le SQBB devra encore attendre puisque les Axonais n’ont pas fait le poids face à l’équipe de Nadir Hifi, qui a assumé ses mots sur l’équipe de France en compilant 29 points à 10/17, sa deuxième meilleure marque sous le maillot parisien.

Jerome Robinson exclu

Après une entame de match équilibrée (10‐10, 4′), les joueurs du club de la capitale ont profité des maladresses adverses et des largesses défensives pour creuser un premier écart dans ces dix premières minutes. Guidé par un Nadir Hifi intenable, le Paris Basketball a pris un meilleur départ malgré une belle résistance de Saint-Quentin (22-25). Accrocheurs, les hommes de Julien Mahé ont pu compter sur un Dominik Olejniczak omniprésent dans la raquette adverse (16 points et 12 rebonds) pour rester au contact des Parisiens. Au coude à coude dans cette première mi-temps, le SQBB a reçu un coup sur la tête avec la sortie prématurée de Jerome Robinson, expulsé. Après avoir écopé d’une faute technique et d’une faute antisportive, le joueur a dû quitter le terrain et ainsi laisser ses partenaires. Suite à ce fait de jeu, les locaux ont laissé leurs adversaires du soir prendre le large juste avant la pause. En tête de 9 points à la mi-temps (36-45), Paris a creusé l’écart au meilleur des moments.

Nolan Traoré se rate (1/11) sous les yeux de Kyle Korver



Si Nadir Hifi s’est illustré en première mi-temps et a continué son chantier offensif (sous les yeux du GM adjoint des Hawks, Kyle Korver, qui n’a pas vu un grand match de Nolan Traoré avec seulement 3 points à 1/11), Kevarrius Hayes (2,06 m, 27 ans) (13 points à 5/6 aux tirs et 5 rebonds) a lui aussi contribué au succès parisien ce dimanche. Dominant dans la peinture, l’intérieur a permis aux siens de conserver un net avantage dans ce troisième quart-temps (52-77, 30′). Mené de 25 points à dix minutes du terme, le SQBB n’est jamais parvenu à combler l’écart. Pire, il n’a même cessé de grimper au cours du dernier quart-temps, atteignant la barre des 33 points (54-87, 35′). Incapables de stopper les assauts franciliens, les hommes de Julien Mahé ont totalement craqué sur cette fin de rencontre. Une victoire finale sur le score fleuve de 65 à 97, un véritable récital offensif, qui permet à Paris de devenir dauphin du leader choletais.