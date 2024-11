La conviction de Nadir Hifi : « J’estime que je dois être dans l’effectif pour l’EuroBasket 2025 avec l’équipe de France »

Particulièrement rentable pour sa découverte de l’EuroLeague (13,8 points en 18 minutes de moyenne), Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) veut passer un cap cette saison dans sa carrière. Et cela ne vaut pas que pour son club… Appelé pour la première fois en équipe de France lors de la fenêtre de février 2024, l’Illkirchois a connu des débuts contrastés sous le maillot bleu.

Laissé en civil pour la réception de la Croatie à Brest, utilisé 4 minutes lors de sa première cape en Bosnie-Herzégovine, le Franco-Algérien (qui a remporté une médaille de bronze lors du championnat d’Afrique cadets 2017, mais a définitivement opté pour les Bleus en décembre 2022) a fait partie du début de la préparation olympique, disputant 15 minutes contre la Turquie lors du premier match amical des futurs médaillés d’argent (pour 8 points à 3/9, 2 rebonds et 4 passes décisives).

Rapidement écarté par Vincent Collet, il avait fait les frais d’une équipe à vocation très défensive. Un premier contre-temps, à l’image du crève-cœur vécu par Evan Fournier avant l’EuroBasket 2013, qui ne l’empêche pas de rêver d’une carrière prospère avant l’équipe de France. Interrogé par Les Dernières Nouvelles d’Alsace, le feu-follet du Paris Basketball a publiquement clamé son ambition de faire partie de l’aventure au prochain championnat d’Europe (du 27 août au 14 septembre en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne).

« Je n’ai pas encore eu l’occasion de parler au nouveau sélectionneur (Frédéric Fauthoux), mais compte tenu de ma progression et du niveau que j’affiche, j’estime que je dois être dans l’effectif pour l’EuroBasket 2025. Même si ça ne dépend pas que de moi, je pense que je mérite ma place et comme tout le monde, je vais me battre pour l’obtenir. Je peux apporter à l’équipe de France et l’aider à gagner des titres. »