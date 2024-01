Nancy file en 1/8e de finale en surclassant Rennes

Opposé à Rennes en 1/16e de finale de la Coupe de France, le SLUC Nancy s’est largement imposé ce dimanche (81-116). Les Nancéiens accèdent sans problème aux huitièmes de finales de la compétition.

Le trio Frisch – Mason – Johnson guide Nancy vers les 1/8e de finale

Après un début de match équilibré où les deux formations ont joué les yeux dans les yeux, les hommes de Sylvain Lautié ont pu compter sur un excellent Clément Frisch (22 points et 7 rebonds pour 30 d’évaluation) pour prendre leurs distances dans ce premier quart-temps (21-33).

Sur leur lancée, sérieux dans tous les secteurs du jeu, les Lorrains ont accéléré dans ce deuxième quart-temps pour creuser l’écart. Sous la houlette du duo Frank Mason III (17 points et 5 passes décisives) – Tyren Johnson (21 points, 2 rebonds et 4 passes décisives) et malgré une belle résistance des Bretons, le SLUC Nancy a regagné les vestiaires avec 15 longueurs d’avance (47-62).

Le festival offensif nancéien s’est poursuivi au retour des vestiaires. Avec un 11-0 d’entrée et face à des Rennais dépassés, le SLUC a récité son basket sur cette deuxième mi-temps. Sans grande difficulté et en démonstration offensive sur les vingt dernières minutes, l’équipe de Sylvain Lautié s’est qualifiée pour les 1/8e de finale de la Coupe de France, faisant ainsi respecter la hiérarchie. Nancy s’est imposé à Rennes sur le score de 116 à 81.

