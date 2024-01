La parenthèse Coupe de France pour Champagne Basket, qualifié en 8e de finale en étrillant Saint-Chamond

Dans cette opposition entre deux formations de Pro B, Champagne Basket a pris le meilleur sur Saint-Chamond ce samedi après-midi (105-66). Ce succès permet aux hommes de Thomas Andrieux d’accéder aux 8e de finale de la Coupe de France. De quoi oublier le quotidien du championnat de Pro B, où Châlons-Reims est empêtré dans le bas du classement, avec une position de première équipe non-relégable (16e, avec seulement 4 victoires).

#CDFbasket 🏆🏀 | Châlons-Reims n'a pas fait de quartier à domicile en écrasant Saint-Chamond💥 Rdv en huitièmes @ChampBasketOff 💪 pic.twitter.com/3qg9I9juws — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) January 6, 2024

Champagne Basket devant du début à la fin

Privée de Bathiste Tchouaffé, touché au genou, l’équipe champenoise s’est montrée très efficace dès le début du match. Sous l’impulsion de David Skara (15 points et 9 rebonds) et Florian Léopold (18 points et 13 rebonds), les joueurs de Thomas Andrieux ont rapidement pris leurs distances dans les dix premières minutes de la partie(31-17). Solidaires en défense et efficaces offensivement, les Marnais ont maintenu un écart conséquent dans cette première mi-temps pour rentrer aux vestiaires nettement en tête (57-35).

Revenus sur le parquet avec les mêmes intentions, les Champenois ont continué à réciter leur basket face à une équipe de Saint-Chamond sans solutions. Avec la manière, cinq joueurs à plus de 10 points et sans jamais être vraiment inquiété, Champagne Basket s’est ainsi facilement imposé sur le score fleuve de 105 à 66 et s’est ainsi qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France.