Nancy garde son jeune ailier-fort shooteur Clément Frisch jusqu’en 2027

Clément Frisch (2,01 m, 22 ans) ne veut décidément plus quitter la région Grand Est. Resté des années au centre de formation de la SIG de Strasbourg, le Bourguignon avait déménagé d’à peine une centaine de kilomètres en 2022 pour signer au SLUC de Nancy. Peu à peu, il a gagné sa place et pris de l’importance dans l’effectif. La belle histoire va donc continuer puisque son contrat a été prolongé pour deux saisons supplémentaires jusqu’en 2027, comme annoncé par le club.

Un jeune joueur qui prend du galon

Coéquipier de Victor Wembanyama et Matthew Strazel dans l’équipe vice-championne du monde U19 en 2021, l’ailier shooteur a gagné en maturité. Et en force physique, étant maintenant un solide poste 4 du championnat français. Ses statistiques pour sa deuxième saison complète en Betclic Élite étaient de 6,5 points à 43,8% de réussite aux tirs (dont 34,2% à 3-points), 3,1 rebonds et 1,3 passe décisive en 18 minutes de moyenne. Toujours autant adepte du tir extérieur (36,2% à 3-points en deux saisons à Nancy), il avait pris feu en fin de saison dernière, atteignant les 13 points de moyenne sur les quatre derniers matchs. Dont une pointe à 21 unités contre la JL Bourg. La preuve qu’il est toujours un jeune joueur en perpétuelle évolution, et qui peut encore s’améliorer pour devenir un joueur reconnu du championnat français.

C’est donc logiquement que le SLUC a voulu le prolonger. Avec les arrivées estivales de Zacharie Perrin, Mohammad Amini ou Mathieu Gauzin, le club lorrain s’axe sur la jeunesse. La progression de Clément Frisch démontre d’un modèle qui fonctionne. MVP des Espoirs puis Meilleur jeune Pro B, il s’impose maintenant chez les professionnels. Le principal intéressé s’est dit « très heureux » de prolonger cette « aventure sur plusieurs années. » Quant à son coach Sylvain Lautié, il n’a eu que des bonnes choses à dire sur un élément fiable de son effectif :

« La prolongation de contrat de Clément vient confirmer la volonté du club, d’avoir un effectif qui se construit sur la durée. À la fois pour permettre aux fans de s’approprier l’équipe, mais surtout pour permettre au club d’évoluer saisons après saisons. Clément, malgré son jeune âge, est désormais un joueur d’expérience qui apporte de l’énergie et son talent sur le parquet. C’est un plaisir de l’avoir au quotidien et je suis ravi de le compter parmi nous pour encore plusieurs saisons désormais ! »