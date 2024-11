Nancy tient le remplaçant de Mathieu Boyer : l’ailier-fort Devin Oliver

Le SLUC Nancy n’aura pas attendu bien longtemps avant de remplacer numériquement Mathieu Boyer dans son effectif. Ce vendredi 29 novembre, le club lorrain a annoncé la signature de l’ailier-fort américain Devin Oliver.

Recrutement 2024-2025 🔴⚪ Devin Oliver rejoint le SLUC Nancy Basket ! ➕ d'infos ➡ https://t.co/I3NCsW6pBp#GoSLUC pic.twitter.com/6IDjDWTr7g — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) November 29, 2024

Pas un souvenir impérissable à Rouen et Nanterre

Devin Oliver (2,03 m, 32 ans) n’est pas un inconnu dans le championnat de France. Passé le temps d’une dizaine de matchs à Rouen (9,9 points et 6,7 rebonds en 27 minutes de moyenne) à l’issue d’une saison où le RMB a été relégué en Pro B (2015-2016), le natif du Michigan est ensuite revenu en France à Nanterre en 2019-2020. Dans les Hauts-de-Seine non plus, l’ancien joueur de la fac de Dayton n’a pas laissé un souvenir impérissable malgré des statistiques honorables (9,8 points, 5 rebonds et 2 passes décisives en 27 minutes de jeu en moyenne).

Autrement, le trentenaire a également joué dans de nombreux autres championnats, comme en Belgique (Limbourg), en Slovénie (Cedevita Olimpija Ljubljana), en Israël (Maccabi Kryat Gat), en Allemagne (Würzburg) ou encore en Turquie (Banvit et Buyukcekmece). Dernièrement, il avait encore augmenté sa cartographie basket en évoluant dans le championnat en vogue du Japon. Ces deux dernières saisons, il a joué dans l’actuelle équipe de Lassi Tuovi et Damien Inglis, les Yokohama B-Corsairs (11,2 points à 44% aux tirs, 6,7 rebonds et 2,4 passes décisives en 25 minutes de moyenne en 2023-2024).

En déplacement au Mans ce dimanche 1er décembre, le SLUC Nancy ne pourra cependant pas compter sur Devin Oliver, non qualifié pour cette rencontre. Le club comptera ensuite sur lui pour donner de bonnes minutes à l’intérieur en relais de Shevon Thompson (2,13 m, 31 ans) et Clément Frisch (2,01 m, 22 ans).