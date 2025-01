Nando De Colo est le leader historique aux lancers francs de l’EuroLeague

Nando De Colo continue d’écrire un peu plus sa légende en EuroLeague. Jeudi 2 janvier, à l’occasion de la rencontre contre l’Olimpia Milan, le joueur de l’ASVEL est devenu le leader historique de la compétition dans l’exercice des lancers francs. Avec 1135 tentatives inscrites, il a ainsi dépassé Vassilis Spanoulis (1131).

The best free-throw shooter in Euroleague history is Mister Nando De Colo ! 👏 #LDLCASVEL pic.twitter.com/RdzK3nL7bu — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 2, 2025

Il faut dire que Nando De Colo est l’une des valeurs les plus sûres d’Europe quand il s’agit de lancers francs. En carrière, le Pas-de-Calaisien tourne à 93% de réussite, avec 3,9 tentatives par match en moyenne. Pour le joueur le plus efficace de l’histoire de l’EuroLeague dans l’exercice, il était presque normal pour lui d’en devenir le plus prolifique. Même si un certain Mike James, sur la 3e marche du podium en termes de lancers francs inscrits, pourrait bien le dépasser dans les années à venir…