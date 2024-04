Nando De Colo vise les JO : « Je pense que je suis encore capable d’aider l’équipe »

Nando De Colo (195cm, 36 ans) est l’un des tous meilleurs joueurs de l’histoire du basketball français. Doté d’un incroyable palmarès (double-vainqueur de l’EuroLeague, deuxième meilleur marqueur de l’histoire de la compétition, champion d’Europe et multiple médaillés avec l’équipe de France, finaliste NBA), l’arrière nordiste dispose d’une expérience que seul lui et Nicolas Batum sont en mesure de présenter chez les joueurs actifs cette saison.

Mais Nando De Colo vit une saison compliquée à l’ASVEL, marquée par les échecs collectifs et les blessures. Malgré son expérience, sa clairvoyance en attaque, la question se pose quant à sa présence dans les 12 des Bleus lors des Jeux olympiques (JO) de Paris cet été. Au cours d’une entrevue accordée au site Internet euroleague-france.com, l’arrière de l’ASVEL indique vouloir « tout faire pour être de l’aventure » pour ce qu’il annonce être sa « dernière campagne ». Il explique ce qu’il compte apporter.

[…] Si les JO n’avaient pas été en France peut-être que j’aurais raccroché plus tôt. Mais je pense que je suis encore capable d’aider l’équipe. C’est un honneur de pouvoir porter le maillot bleu et en plus pour des JO qui se passent en France. On va faire le maximum pour aller chercher une médaille parce qu’on sait à quel point c’est difficile de passer tout un été et de revenir sans rien. Après la boucle sera bouclée pour moi. »

« Je sais qu’aujourd’hui, ce que je dois apporter à l’équipe c’est l’expérience avec les trois campagnes olympiques que j’ai fait avec les bleus. On a énormément de talents au sein des joueurs français. Victor (Wembanyama) va arriver, il va prendre beaucoup de places sur et en dehors du terrain. Il y aura des chose à aménager. Au final ce qu’on veut c’est que l’Équipe de France soit performante.

S’il mettra fin à sa carrière internationale cette année, Nando De Colo ne sait pas encore ce qu’il adviendra de la suite de sa carrière en club.

« Je ne sais pas encore, cela va dépendre surtout de la forme physique et mentale. C’est un tout : est-ce que j’ai envie de continuer ou pas ? est-ce que je peux encore apporter à une équipe ? Quoiqu’il arrive, je suis quelqu’un qui a envie de rester dans le basket. Donc le jour où ma carrière s’arrêtera, j’essaierai aussi de trouver un projet qui m’intéresse. Quand on arrive en fin de carrière, il faut prendre les années les unes après les autres et voir comment ça évolue. Demain je peux même signer 5 ans quelque part et dire ‘on voit année après année ce qu’il se passe’.

La seule chose dont je suis sûr : cet été avec l’équipe de France, ce sera ma dernière campagne. Je vais tout faire pour être de l’aventure, et ensuite pour que ce soit une belle aventure. Pour la suite, le prochain contrat sera sûrement aussi le dernier de ma carrière, mais honnêtement, je ne me suis pas plus penché que ça sur la question. »