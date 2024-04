Nando De Colo dépasse Spanoulis : les deux meilleurs marqueurs de l’histoire de l’EuroLeague jouent en Betclic ÉLITE !

On ne refera pas l’histoire. Ce n’est sans doute pas de cette façon qu’il avait imaginé dépasser Vassilis Spanoulis, dans une forme d’anonymat comparé aux fastes du record de Mike James, il y a moins d’un mois. Depuis de longs mois, Nando De Colo (36 ans) était censé devenir le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague au cours de la saison. Mais sa longue absence au cœur de l’hiver a ruiné toutes les prévisions et a permis à son homologue monégasque de s’emparer de l’honneur qui lui était initialement promis.

Comme un symbole, l’Arrageois a effacé la marque de l’ex-génie de l’Olympiakos (4 455 points) sur le parquet où il a découvert l’EuroLeague, à la Fonteta de Valence. Alors qu’il n’avait que 3-points à marquer, l’arrière de l’ASVEL a expédié cette formalité sur la ligne de réparation dans le premier quart-temps.

Le Villeurbannais a ainsi récupéré sa deuxième place, occupée entre mars 2023 et janvier 2024, avant le coup d’accélérateur du Monégasque. Ce qui signifie aussi que la Betclic ÉLITE va posséder, au moins pour les dix prochaines semaines, les deux meilleurs marqueurs de l’histoire de l’EuroLegue en son sein : Mike James, fragile leader (trois matchs sur la touche pourraient fragiliser son trône), et Nando De Colo, éternel dauphin, mais n°1 d’un classement beaucoup plus honorifique, celui regroupant toutes les Coupes d’Europe.