Nanterre – Monaco : Déjà plus de 14 000 spectateurs !

La Betclic ÉLITE reprendra ses droits ce mercredi 28 février avec l’affiche opposant Nanterre (5e) à Monaco (1er). Le récent finaliste de la Leaders Cup, qui a battu à Saint-Chamond les 2e (ASVEL), et 3e (Bourg) de la saison régulière avant de s’incliner contre le 4e (Paris) en finale, va tenter de réaliser l’exploit face à une Roca Team sans doute revancharde après sa défaite en demi-finales contre Paris.

La troisième affluence de l’histoire de la LNB

Cette rencontre se déroulera dans la Paris La Défense Arena. Plus de 14 000 personnes ont déjà réservé ce billet pour cette troisième rencontre organisée par le club des Hauts-de-Seine dans la plus grande salle indoor d’Europe.

« On verra mercredi soir à combien cela nous porte. Mais j’imagine qu’on devrait se situer autour de 14 500, 500, 600, 800, avance Arthur Oriol le responsable Marketing et Communication du club. On devrait donc réaliser la troisième affluence de toute l’histoire de la LNB après avoir fait la première la saison dernière avec 16 319 et la seconde affluence avec 15 220 en 2018. Les trois records d’affluence de la LNB seraient donc détenus par Nanterre 92, à la Paris la Défense Arena à chaque fois. C’est un véritable exploit parce que il faut pas oublier que l’an dernier quand on l’a réalisé on était dans les bas fonds du classement, qu’on a un petit budget et une petite équipe de personnes qui travaille sur le projet. On n’est pas relié à une agence événementielle ou de communication. »

Ainsi, Nanterre 92 assure que ce fort remplissage n’est pas du à une politique d’invitations généreuse.

« A chaque fois qu’on réalise un match à l’aréna, c’est un véritable pari financier. Le club engage beaucoup de sous pour ça et on ne peut pas se louper. C’est aussi pour ça que le club sur ses 14 000, 15 000, 16 000 places à chaque fois, on fait très très peu d’invitations comparé à d’autres clubs. Les places sont pratiquement toutes des places achetées par le grand public, par des partenaires ou institutions mais elles sont toutes achetées et réellement occupées. C’est aussi pour ça que quand on regarde nos matchs sur les arénas, il n’y a pas de no show, ce sont des places achetées, pas des invitations, qui truquent un peu les chiffres de l’affluence. Il s’agit vraiment de places réellement occupées et ce qui je pense renforce encore un peu plus l’exploit de ces chiffres. »

Si la rencontre en tant que telle promet d’être passionnante sur le papier cette année, Nanterre 92 a également prévu un vrai spectacle en marge du match de basket.

« On réalise un spectacle pyrotechnique qui sera vraiment du jamais vu en indoor dans le basket français. On est vraiment sur un spectacle de plus de 3 minutes, ce ne sont pas quelques feux d’artifice comme ça qui durent 10 secondes sur l’intro des joueurs, non, c’est un vrai spectacle qui est réalisé, assure Arthur Oriol. Il y a beaucoup de travail en amont, avec les spécialistes du genre, Grand Final, qui a réalisé de grands évènements comme la finale de la Ligue des Champions ou de l’Euro 2016 au Stade de France. Je crois le grand public ne réalise pas forcément l’ampleur du show que sera donc mercredi soir le spectacle prévu et l’exploit que ça représente pour le club en termes de préparation. »

La chanteuse locale Doria se produira durant la rencontre alors que de nombreuses livecams seront affichées sur les quatre écrans centraux du cube qui a été mis en place cette année, contrairement aux deux dernières éditions. De quoi promettre une belle soirée. Vous pouvez encore vous procurer des places en cliquant-ici.