Les cinq raisons d’aller voir Nanterre – Monaco à la Paris La Défense Arena

Nanterre 92 va organiser le troisième match de son histoire à la Paris La Défense Arena. Le mercredi 28 février à 20h, c’est l’une des toutes meilleures formations d’Europe qui va jouer ce match de gala en Betclic ÉLITE pour la reprise du championnat après la Leaders Cup et la trêve internationale de février. L’équipe de Pascal Donnadieu, qui vivra son troisième et dernier match dans ce magnifique écrin en tant que coach du club qu’il a mené du championnat départemental à l’EuroLeague, va affronter l’AS Monaco, champion de France en titre et troisième de l’EuroLeague en 2023.

Les Franciliens comptent vendre chèrement leur peau pour tenter de faire tomber une Roca Team qui surnage cette saison en France (17 victoires et 1 défaite). Le club pourrait égaler le record de spectateurs pour un match de championnat de France après les 15 220 spectateurs du 11 mars 2018 et la rencontre à guichets fermés (16 319 spectateurs) du 12 mars dernier. D’autant plus qu’au-delà de l’affiche, Nanterre 92 a prévu de superbes nouveautés qui vous seront présentées au cours des prochaines semaines. Voici cinq raisons de ne pas manquer cette rencontre :

Nanterre, un vrai outsider cette saison

Derrière le quatuor Monaco – Bourg – ASVEL – Paris, Nanterre s’est installé comme un sérieux outsider cette saison. Le club altoséquanais est cinquième de Betclic ÉLITE avec 12 victoires et 7 défaites. C’est simple, l’équipe de Pascal Donnadieu compte trois victoires d’avance sur le sixième, Nancy. Les Franciliens n’ont connu qu’une (courte) série de défaites cette saison, fin octobre avec deux revers de rang face à Paris et Cholet. A domicile, la bande à Justin Bibbins apparaît comme intraitable (10 victoires en 11 rencontres). Cinq ans après sa dernière campagne de playoffs, Nanterre espère retrouver les phases finales au mois de mai. A ce stade de la saison, le club champion de France 2013 est en tout cas bien parti, tout en étant encore engagé en Coupe de France (qualifié pour les 1/8e de finale face à Saint-Quentin) et en ayant acté sa présence lors de la Leaders Cup le mois prochain.

Nanterre et Monaco, les deux seules équipes à ne pas avoir modifier leur effectif cette saison

Pour Noël, le Saint-Quentin Basketball a fait venir l’arrière Yiftach Ziv pour remplacer l’ailier M.J. Walker. Résultat, Nanterre 92 et l’AS Monaco sont les deux seules formations à ne pas avoir modifié leur effectif sur cette saison 2023-2024. Si la Roca Team est partie avec un effectif composé de 14 joueurs, Nanterre a fait confiance à de nombreux joueurs formés localement (JFL) et seulement quatre étrangers : la paire d’intérieurs sénégalais Ibrahima Fall Faye – Hamady N’Diaye, l’ailier-fort Desi Rodriguez et le meneur Justin Bibbins. Autant de figures parfaitement identifiables pour le public français puisqu’ils jouaient déjà dans le championnat de France, pour certains depuis de longues années. La mayonnaise a pris en tout cas avec un savant mélange entre jeunesse (Begarin, Ayayi, Fischer) et expérience (N’Diaye) illustrée par Benjamin Sène, qui réalise sans doute sa meilleure saison pour son arrivée dans son prime (30 ans le 13 mai).

Déjà 5 000 places vendues

Alors que les deux précédents matches de Nanterre 92 à la Paris La Défense Arena se sont déroulés un dimanche, cette fois c’est un mercredi soir qu’il aura lieu. Malgré ce positionnement en semaine, la billetterie tourne déjà très bien. 5 000 tickets ont déjà été vendus et édités pour les abonnés nous décrit Arthur Oriol, le responsable marketing et communication de Nanterre 92. Ce dernier s’est fait connaître en Île-de-France pour avoir fortement dynamisé le Paris Basket 14, club dont il est président depuis 2015 et qui fait désormais partie du Top 5 des clubs français en nombre de licenciés. Sur les prochaines semaines, le nombre de tickets vendus devrait fortement augmenter et rapidement passer le seuil de la rentabilité pour le club des Hauts-de-Seine. Vous pouvez vous en procurer en cliquant-ici.

Nanterre 92 à la Paris La Défense Aréna, un vrai savoir-faire

Alors que la NBA devrait s’emparer des lieux, pour un ou deux matches des San Antonio Spurs en 2025 selon L’Équipe, Nanterre en est à sa troisième expérience à la Paris La Défense Aréna. Après avoir réuni plus de 15 000 spectateurs à deux reprises, le club a développé un vrai savoir-faire et prévoit encore de s’améliorer. Le noir salle complet ne sera pas reconduit et de nouveaux shows extra-basket sont prévus. « Cette saison on organise tout en autonomie, relate Arthur Oriol, qui fait également partie de l’aventure Yard, une agence de communication influente dans le basket parisien, depuis 2014. Les deux premières éditions c’était avec le staff de la Paris La Défense Aréna, là on a pris nos propres boites et on gère tout de A à Z ». Un pari qui s’annonce gagnant au vue de l’expérience glanée ces dernières années par le staff nanterrien.

Alpha Diallo vs Desi Rodriguez, les retrouvailles new-yorkaises

Les joutes parisiennes du mois de février rappelleront de beaux souvenirs à Alpha Diallo et Desi Rodriguez. Tous deux originaires de New York, ils se sont souvent affrontés et en particulier en NCAA. Si Alpha Diallo a marqué le derby entre son programme, Providence, et Seton Hall le 16 février 2020 avec un match à 35 points et 11 rebonds et une victoire alors que les Pirates étaient n°10 du pays, Desi Rodriguez n’était plus là. L’intérieur dominicain, qui a terminé son cursus universitaire en 2018, a remporté son dernier duel de la Big East avec l’ailier guinéen lors d’une victoire phare de Seton Hall devant les 11 432 spectateurs de l’Alumni Hall de Providence le 22 février 2018. Lors du match aller de cette saison 2017-2018, Seton Hall et Desi Rodriguez (16 points et 6 rebonds) avait déjà gagné à domicile malgré les 25 points, 10 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions d’Alpha Diallo, alors sophomore (deuxième année). En 2016-2017, Providence avait remporté le premier duel de la saison de la Big East avant que Seton Hall ne l’emporte après prolongation (72-70) lors du match retour, le 8 février 2017. Et comme Limoges, où jouait Desi Rodriguez la saison passée, a remporté ses deux duels face à l’AS Monaco en 2022-2023, Desi Rodriguez reste sur cinq succès consécutifs en saison régulière face à Alpha Diallo. La série va-t-elle se poursuivre le 28 février prochain à Nanterre ?

