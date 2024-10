Nanterre repart de l’avant contre l’Élan Chalon

Avant la rencontre entre Le Portel et La Rochelle en ouverture de la 7e journée, une première rencontre à fort enjeu entre équipes à une seule victoire en Betclic ELITE avait lieu ce dimanche 27 octobre. Malgré son incroyable victoire du week-end dernier contre l’ASVEL, Chalon-sur-Saône n’a pas su surfer sur la même euphorie dans les Hauts-de-Seine, en baissant notamment pavillon en seconde période à Maurice-Thorez (91-70).

𝗨𝗡𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗤𝗨𝗜 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗗𝗨 𝗕𝗜𝗘𝗡 🫡@Nanterre92 l’emporte et se rassure avec un 2️⃣e succès en #BetclicELITE cette saison ✅ Les Franciliens mettent fin à une série de 3️⃣ défaites consécutives ! 😮‍💨 pic.twitter.com/kCRDxZz2nn — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 27, 2024

Nanterre renverse le match en seconde période, Lucas Dussoulier facteur X

Il y a une semaine, l’Élan Chalon avait tenu 55 minutes pour venir à bout de l’ASVEL. Ce dimanche, c’est à peine après plus de 20 minutes de jeu que les hommes de Savo Vucevic se sont effondrés. La baisse de régime s’est même faite ressentir quelques minutes auparavant, alors que les Bourguignons ont délivré une première période cohérente, portés par les intérieurs Zeljko Sakic (14 points à la MT, 19 au total) et Lionel Gaudoux (10 points à la MT, 14 au total).

Mais au retour des vestiaires, les errements défensifs de Chalon-sur-Saône ont refait leur apparition et ont permis à Nanterre 92 de prendre le dessus. La formation de Philippe Da Silva a même terminé son 3e quart-temps canon (30-16) par un incroyable de tir de plus de 20 mètres de Milan Barbitch (13 points en 12 minutes de jeu). Et si l’Élan Chalon avait su se remettre à chaque fois des coups de massues villeurbannais dans son Colisée, cela ne fut pas le cas dans les Hauts-de-Seine.

😱😱😱 | INCROYABLE !!! Quel panier de Milan Barbitch depuis sa propre ligne à 3 points ! 💥🎯 #BetclicELITE pic.twitter.com/uKxpHBEbzh — DAZN France (@DAZN_FR) October 27, 2024

Malgré peu de réussite aux tirs (45% à 2-points, 20% à 3-points mais irréprochable aux lancers francs avec 19/21), Nanterre a donc su trouver les clés pour décrocher un 2e succès cette saison en Betclic ELITE, après la victoire contre Le Portel lors de la 2e journée. Avec un changement notable sur cette partie : le facteur X Lucas Dussoulier (2,03 m, 28 ans), auteur de son premier double-double dans l’élite avec 15 points à 6/9 aux tirs, 10 rebonds et 2 contres en 33 minutes de jeu, au détriment de Justin Tillman (7 minutes de jeu). L’apport au scoring de son leader US Frank Jackson (1,90 m, 26 ans) a également changé la donne, avec sa meilleure marque de la saison contre l’Élan Chalon (22 points à 5/13 aux tirs).