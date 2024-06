Nanterre, Saint-Quentin et Cholet connaissent leurs adversaires en BCL

Nanterre et Saint-Quentin auront fort à faire lors de leur saison de Ligue des Champions (BCL) 2024-2025. Le tirage au sort de la compétition, organisé ce mercredi 26 juin en Suisse, vient de dévoiler les différents groupes.

Le SQBB dans le groupe le plus relevé ?

Dans le groupe A, Nanterre retrouvera les Israéliens de l’Hapoël Holon, les Bosniens d’Igokea et les Allemands de Wurtzbourg. Le groupe C de Saint-Quentin s’annonce encore plus compétitif avec le double vainqueur de la compétition, Tenerife, les Turcs du Pinar Karsiyaka Izmir – qui viennent d’engager Jerry Boutsiele – et les Grecs de Kolossos Rhodes. « Un groupe bien costaud », a réagi l’international français Andrew Albicy auprès de son ex-coéquipier Giovan Oniangue, nouvel ailier du SQBB.

Bon chance un groupe bien bien costaud — Andrew Albicy (@andrewalbicy) June 26, 2024

Engagé dans le tour préliminaire de la BCL, Cholet Basket va affronter en demi-finales de son plateau le vainqueur de la rencontre entre les Néerlandais de Den Bosch et les Turcs du Petkim Spor Kulübü, l’autre club d’Izmir. En cas de finale, ils défieront soit les Britanniques des Caledonia Gladiators, les Roumains du CSM CSU Oradea ou les Grecs du PAOK Salonique. S’ils passent, ils retrouvent le tenant Malaga, comme la saison dernière, mais également Ostende et Szczecin.