Nanterre tient son pivot avec l’Américain Justin Tillman

Nanterre est désormais presque au complet, avec l’arrivée du pivot américain Justin Tillman (2,03 m, 28 ans). Avec cette signature, le club des Hauts-de-Seine n’est plus qu’à la recherche d’un meneur pour compléter son effectif 2024-2025.

Avec l’arrivée de Justin Tillman la collection Nanterre 24/25 est presque complète ! Le poste 5 américain vient renforcer la raquette et l’attaque nanterrienne. Justin sort d’une saison à plus de 15pts avec l’ @aekbcgr et presque 20pts à l’@HapoelHaifaBC la saison précédente ! pic.twitter.com/ji6DG7OwJ6 — Nanterre 92 (@Nanterre92) August 27, 2024

Première expérience en France… mais déjà 11 clubs pros au compteur

Nanterre 92 se dote d’un pivot inexpérimenté dans l’Hexagone, mais qui a su prouver sa valeur ces dernières saisons dans divers championnats. Justin Tillman sort notamment d’une dernière saison à 15,5 points et 5,4 rebonds par match en Grèce avec l’AEK Athènes. Il avait encore fait mieux la saison précédente en Israël avec l’Hapoël Haifa et ses 19,3 points et 6,8 rebonds par rencontre en moyenne.

Non-drafté à la sortie d’un cursus universitaire complet en NCAA à VCU Rams, cet intérieur athlétique a ensuite pas mal bourlingué entre l’Europe (Italie, Israël, Turquie, le continent américain (G-League, Porto-Rico) et même l’Asie (Chine). Il a déjà eu l’opportunité de disputer la Ligue des Champions, en 2020-2021 avec Sassari (14,2 points et 4,8 rebonds en 5 matchs) et la saison dernière avec l’AEK Athènes (13,3 points et 7,1 rebonds en 9 matchs).

Reste à voir si Justin Tillman pourra réaliser une saison constante avec Nanterre, lui qui va (déjà) connaître son 12e club chez les professionnels dans les Hauts-de-Seine.