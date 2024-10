Nantes privé de Cherif Haidara pour plusieurs semaines

Le Nantes Basket Hermine a réalisé un début de saison compliqué au point de se séparer de son entraîneur Laurent Pluvy. Si Rémy Valin devrait bel et bien lui succéder après l’intérim d’Antoine Michon, les étapes avant de parvenir à une signature sont nombreuses. De plus, le tableau est sombre avant même son arrivée puisque Presse Océan revient sur la blessure de Ibrahima Cherif Haidara (2,05 m, 32 ans). Le champion de Pro B 2024 est arrêté pour un long moment, environ quatre à six semaines.

L’intérieur malien, qui est arrivé de La Rochelle à l’intersaison, souffre d’une fracture du quatrième métacarpien, un os de la main. C’est sans l’un de ses meilleurs défenseurs que l’équipe désormais coachée par Antoine Michon va affronter Hyères-Toulon ce vendredi 18 octobre. Elle avait déjà dû s’en passer lors de la débâcle face à l’Alliance Sport Alsace le week-end dernier (85-97). Après cinq journées, Cherif Haidara tourne à 10 points à 42,9% de réussite aux tirs et 4,6 rebonds en 23 minutes.