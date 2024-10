Avec l’intérim d’Antoine Michon, Nantes veut se « sortir du marasme »

Le premier remplaçant d’un entraîneur en LNB lors de cette saison 2024-2025 sera donc Antoine Michon du côté de Nantes. C’est à l’occasion de la réception de l’Alliance Sport Alsace ce vendredi 11 octobre que le directeur sportif nantais va être sur le banc nantais à la place de Laurent Pluvy.

Au-delà de ce changement dans le staff sportif, le Nantes Basket Hermine veut montrer un autre visage que lui des cinq premières journées de la saison. Parmi les plus mauvaises défenses du championnat (3e, avec 86,2 points encaissés par match), avec leurs partenaires du fond du classement (Chartres et Hyères-Toulon), les Nantais doivent d’abord arborer un autre visage sur le parquet

« En termes d’intensité, de dureté, on s’échappe vite sur ce secteur, relève Antoine Michon auprès de Presse Océan. On va essayer de faire en sorte que les joueurs se libèrent un peu plus, trouver des leviers. J’attends de l’engagement et de la responsabilisation. Qu’ils expriment leurs qualités. »