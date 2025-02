Nantes, un 4 à la suite qui confirme sa remontée

La dynamique est enclenchée pour le Nantes Basket Hermine. En s’imposant 87-83 vendredi soir contre Rouen dans une rencontre disputée jusqu’au bout, les Nantais ont signé un quatrième succès de rang, le cinquième en six journées. Une série qui leur permet de respirer au classement, eux qui, il y a encore quelques semaines, semblaient condamnés à lutter pour leur survie en Pro B.

Une victoire précieuse dans un match à suspense

Face à une équipe de Rouen qui les a poussés dans leurs derniers retranchements, les Nantais ont su garder leur sang-froid. Pourtant menés de 11 points en première mi-temps (30-41, 16′), ils ont su revenir progressivement pour repasser devant au cours d’une seconde période plus équilibrée (57-55, 27’). Un money-time bien géré leur a permis de s’imposer (87-83) et de conforter leur place hors de la zone de relégation.

« On a appris à gagner les matches serrés et on réagit mieux maintenant à l’agressivité adverse », reconnaissait Stephan Gauthier au micro de Ouest-France après la rencontre. « Depuis deux mois et demi, on joue mieux et on effectue des matches de qualité. On est sur cette série de quatre victoires, et on savait que ça allait arriver, mais il fallait savoir quand. »

Rémy Valin, architecte du renouveau

Depuis son arrivée à la tête du NBH il y a trois mois, Rémy Valin a su insuffler un nouvel état d’esprit à son groupe. Si tout n’a pas été simple face à une formation rouennaise imposante physiquement, les Nantais ont su s’adapter. Le coach l’a d’ailleurs prouvé en ajustant ses choix tactiques : « C’est pourquoi je n’ai pas fait jouer Elian (Benitez), qui avait été très bon à Évreux, mais qui, là, n’entrait pas dans mes choix tactiques pour défendre face à ce type de meneurs de jeu. »

Avec cette nouvelle victoire, Nantes se retrouve désormais à la 17e place du classement avec deux succès d’avance et le point average sur Fos-sur-Mer, premier relégable. Un écart encore fragile mais qui leur permet d’aborder la trêve internationale avec un peu plus de sérénité.

Une trêve pour recharger les batteries

Le championnat reprendra le 28 février avec un déplacement à Saint-Chamond. En attendant, la trêve (avec la Leaders Cup pour les matches de qualification à l’EuroBasket) sera mise à profit pour récupérer et affiner les réglages. Après une semaine de repos bien méritée, le groupe nantais partira en stage à Saint-Jean-de-Monts, avec en point d’orgue un match de préparation contre Challans (NM1). « On va partir la tête reposée et ça va faire du bien de souffler aussi, poursuivait Stephan Gauthier. Quand on gagne, on a tous le sourire et on récupère plus vite. Maintenant, la mission maintien n’est pas encore acquise. On est toujours en alerte. On verra par la suite s’il y a, peut-être, d’autres objectifs à se mettre en tête. »

En tout cas, le NBH s’est offert un précieux bol d’air en ce début d’année 2025, et avec une telle dynamique, l’avenir semble bien plus lumineux qu’en début de saison.