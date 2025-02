Denain surprend Orléans, Fos Provence continue de s’enfoncer

Le vainqueur du choc de cette 24e journée de Pro B entre Blois et Boulazac pourrait être le grand gagnant du week-end. En effet, la défaite d’Orléans à Denain ce vendredi 7 février pourrait soit permettre au leader périgourdin de se détacher, soit de recoller au duo de tête pour la formation blésoise.

L’Élan Béarnais retombe dans ses travers, l’ASA s’invite dans le top 5

Denain Voltaire a tout en cas confirmé sa bonne forme du moment lors de la réception d’Orléans. Avec l’appui de sa jeunesse, symbolisée par Neftali Difuidi (20 points et 6 fautes provoquées) et Romain Parmentelot (14 points, 5 rebonds et 8 passes décisives pour 0 ballon perdu), les Dragons ont battu le 2e du classement de Pro B. Et il fallait bien cela en l’absence de son meilleur marqueur Lovell Cabbil (mollet) pour faire tomber l’équipe de Lamine Kébé. « Nous avions ciblé trois axes qui ont été respectés : la bataille du rebond, limiter les tirs à 3 points d’Orléans et dominer dans la raquette, où nous avons marqué 42 points », se félicitait l’entraîneur nordiste Ali Bouziane auprès de La Voix du Nord.

Également à domicile, la JA Vichy a elle aussi montré à l’Élan Béarnais qu’elle était l’une des équipes du moment en Pro B. Encore une fois portée par un bon Assemian Moularé (20 points à 6/10 aux tirs), l’équipe de Dounia Issa a fait la différence dans le dernier quart-temps, remporté 28 à 13. Après l’accident face à la lanterne rouge Chartres, Pau s’enlise dans le ventre mou au lieu de regarder vers le haut.

Au contraire de l’Alliance Sport Alsace, qui a pu s’appuyer sur un Shannon Bogues encore au rendez-vous (24 points et 6 passes décisives pour nettement dominer Poitiers (74-89). L’équipe alsacienne est désormais 5e, à égalité de bilan avec Aix-Maurienne qui a dominé une équipe d’Antibes qui peine décidément à se sortir de l’ornière (11e défaite sur les 13 derniers matchs).

Nantes poursuit sa remontée, Fos Provence sa descente aux enfers

Nantes n’en finit plus d’aligner les succès en 2025. Vainqueur de Rouen ce vendredi (87-83), le NBH a enchaîné un 4e succès de rang, qui lui permet toujours plus de s’éloigner de la zone rouge (9 victoires). Avec un bon Kyle Riddley (23 points) et un Stephan Gautier facteur X (19 points), l’équipe nantaise a su prendre le meilleur sur les Normands en fin de match. « L’état d’esprit est top depuis la reprise de janvier. C’est ce qui fait encore la différence », soulignait Rémy Valin auprès de Ouest-France.

Dans cette 24e journée, l’autre bonne opération pour le maintien est celle de Hyères-Toulon. Le club varois l’a emporté sur son voisin Fos-sur-Mer d’un petit point. L’arrière Robert Turner III a eu le ballon de la victoire pour les Fosséens, sans succès. « Je n’ai plus trop de mots », lachaît Rémi Giuitta à La Provence. « C’est très dur à vivre lorsque l’on connaît mon attachement pour le club. » Fos Provence a gagné une seule fois sur les huit derniers matchs.

Enfin, après deux défaites consécutives, avec des attitudes contestables, le SCABB s’est lui bien relevé en dominant la lanterne rouge Chartres (70-75).