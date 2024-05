Nebojsa Bogavac, sauveur récompensé de l’Alliance Sport Alsace : deux ans de prolongation

Il a débarqué mi-décembre chez une équipe dernière de Pro B, il l’a emmené jusqu’aux portes des demi-finales de Pro B, quand bien même celles-ci sont restées hermétiquement fermées à La Rochelle (54-75 lors du Match 3). Une dernière sortie ratée qui ne gâche pas cependant pas la métamorphose de l’Alliance Sport Alsace, spectaculaire sous la tutelle de Nebojsa Bogavac (50 ans). À tel point que l’entraîneur monténégrin, secouru du naufrage des Metropolitans 92 à l’époque, a obtenu un nouveau contrat de deux ans avec le club alsacien selon nos informations.

Une trajectoire qui rappelle celle de… Julien Espinosa, son prédécesseur sur le banc de l’ASA. Arrivé en février 2022 pour maintenir Gries-Souffel, le technicien azuréen avait arraché la 9e place avant de faire encore plus fort en playoffs, frôlant la qualification en finale (défaite 87-88 lors de la belle à Antibes). De quoi lui valoir, lui aussi, à l’époque une prolongation de deux ans, qui n’a donc pas pu être honorée jusqu’au bout par le club suite à son remerciement après un septième revers d’affilée à Poitiers en décembre (81-86).

« On a fait du bon boulot »

Formé à l’école Vincent Collet sur le banc de la SIG, parti fourbir ses armes avec le KK Podgorica l’an dernier, Trumo Bogavac a donc vécu une première expérience française pleinement accomplie, sur la base d’une philosophie défensive très affirmée. « Il a apporté une vision différente, plus dans la défense, la dureté et l’agressivité », nous disait Léopold Ca fin janvier. « C’est un coach très dur, mais juste et exigeant : il ne lâche pas tant qu’il n’obtient pas ce qu’il veut », ajoutait le président Romuald Roeckel.

Fort du meilleur classement de la jeune histoire de l’ASA (8e), Nebojsa Bogavac a tiré un bilan positif de la saison dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace après l’élimination à La Rochelle. « On a fait du bon boulot. Quand je suis arrivé, on était en dernière position. Les joueurs ont bien réagi, ils ont beaucoup donné. Je veux encore remercier tout le monde. Les joueurs, bien sûr, mais aussi les dirigeants, le staff et le staff médical. » Le plus dur sera maintenant de maintenir la même dynamique, comme le prouve un passé pas si éloigné dans le Bas-Rhin…