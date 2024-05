Ancienne lanterne rouge, l’Alliance Sport Alsace vise le meilleur classement de son histoire

Dans le paysage du basket français, l’Alliance Sport Alsace doit encore se trouver une identité mais il faut croire que les renversements de situation font déjà partie de son ADN. Issue en 2021 des fusions entre le BC Gries-Oberhoffen et le BC Souffelweyersheim, l’entité bas-rhinoise est une abonnée des folles remontées.

En février 2022, Julien Espinosa avait pris la place de Stéphane Éberlin sur le banc alors que l’ASA était 17e de Pro B. Il l’a emmené à une possession de la finale (défaite 87-88 à Antibes lors du Match 3 de la demi-finale). La saison dernière, le club était dernier lorsque Jamar Diggs et Tom Digbeu sont arrivés en sauveurs, pour échouer au pied des playoffs. Cette fois, Julien Espinosa se retrouve du mauvais côté de l’histoire : débarqué en décembre alors que l’entente alsacienne était dernière, il a laissé sa place à Nebojsa Bogavac, qui enchaîne depuis les miracles. L’entraîneur monténégrin a densifié la défense et remporté 14 de ses 23 matchs afin de placer l’ASA en position de force en vue des phases finales.

« Si nous jouons les playoffs, ce sera la meilleure saison de l’histoire de l’ASA », clame le père de Luka, candidat à la Draft NBA. « Le club a déjà fait les playoffs, mais en étant 9e. On a la possibilité de jouer la 7e ou la 8e place. Je suis vraiment content que mon équipe soit montée en terme de discipline d’entrainement puis de jeu ces deux derniers mois. Il n’y avait pas besoin de changer beaucoup de choses. »

Deux fois 9e de Pro B, l’Alliance Sport Alsace ne pourra toutefois qu’égaler, au mieux, son meilleur bilan, établi l’an dernier, avec 17 victoires en 34 matchs. Mais une victoire à Denain composterait automatiquement son billet pour les quarts de finale. « Je m’attends à un match compliqué là-bas », prévient Carl Ponsar, MVP du week-end dernier contre Évreux (21 d’évaluation). « C’est une équipe qui tabasse, qui joue physique. Il va falloir défendre dur et répondre à leur dureté. L’objectif, c’est de faire les playoffs, évidemment, mais on aborde cela comme un match de basket normal. C’est très excitant, on prend du plaisir, on ne se met pas de pression. » Pour parachever un retournement typiquement ASA ?