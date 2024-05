Une lutte à quatre pour les deux dernières places en playoffs : l’Élan Béarnais et l’ASA mieux placés

Voici le seul nœud de complexité de cette fin de saison de Pro B. Le Top 4 est déjà figé (La Rochelle – Vichy – Boulazac – Orléans). On sait déjà que le match Rouen – Champagne Basket déterminera la 5e et la 6e place, que la rencontre Fos – Angers sera une véritable finale pour le maintien. Mais la quête des deux derniers billets pour les playoffs est beaucoup plus incertaine.

En l’emportant à Poitiers, l’Élan Béarnais a tout de même posé une option sur un spot en phase finale. Tout comme l’Alliance Sport Alsace, actuellement détentrice de la 8e place. Les deux clubs ont leur destin en main.

Le classement actuel 7e : Élan Béarnais, 17v-16d

8e : Alliance Sport Alsace, 16v-17d

9e : Poitiers Basket, 16v-17d

10e : Antibes, 16v-17d Le calendrier de la 34e journée : Élan Béarnais – La Rochelle

Denain – Alliance Sport Alsace

Évreux – Poitiers

Antibes – Boulazac

Avec un calendrier favorable, avec respectivement la réception d’un leader démobilisé ces deux dernières semaines et un déplacement chez une équipe qui n’a plus rien à jouer, Pau-Lacq-Orthez et Gries-Souffel sont en bonne position. S’ils l’emportent, ils seront en playoffs.

L’Élan Béarnais 7e en cas de :

victoire contre La Rochelle

L’Élan Béarnais 8e en cas de :

défaite à La Rochelle, victoire de l’ASA, défaites d’Antibes et Poitiers

défaite à La Rochelle, victoire d’Antibes, défaites de l’ASA et Poitiers

L’ASA 7e en cas de :

victoire à Denain et défaite de Pau

L’ASA 8e en cas de :

victoire à Denain et victoire de Pau

défaite à Denain et défaites de Antibes et Poitiers

Poitiers 8e en cas de :

Victoire à Évreux et défaites de l’ASA et Antibes

Victoire à Évreux et défaites de Pau et Antibes

Victoire à Évreux, défaites de Pau et de l’ASA, victoire d’Antibes

Antibes 7e en cas de :

Victoire contre Boulazac, défaites de Pau et de l’ASA, victoire de Poitiers

Antibes 8e en cas de :