Netflix prépare une production sur le tournoi olympique de basket !

Devenu le grand spécialiste des productions vidéo centrées sur le monde du sport (Sunderland, la Formule 1, le Tour de France, un documentaire sur la Redeem Team de 2008, The Last Dance sur Michael Jordan, etc), Netflix a suggéré qu’une série, ou un film, était en préparation sur le tournoi olympique de basket 2024.

En dispatchant les maillots de LeBron James, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Franz Wagner et Victor Wembanyama autour d’un ballon siglé Paris 2024, le géant américain a clairement annoncé la couleur. « Revivez le parcours derrière l’entre-deux vers la gloire olympique. Disponible sur Netflix en 2025 », peut-on lire sur les réseaux sociaux de la plateforme de vidéo à la demande.

Relive the journey behind the tip off to Olympic glory. Coming to Netflix in 2025. pic.twitter.com/tikT6DeSij

— Netflix (@netflix) August 23, 2024