New York et Denver frappent fort chez les favoris à l’ouverture des demi-finales de playoffs

Les demi-finales de conférence NBA ont débuté ce dimanche, et déjà, les cartes sont rebattues. New York a renversé Boston au TD Garden en prolongation, tandis que Denver a arraché la victoire dans les dernières secondes à Oklahoma City. Deux exploits en déplacement pour les Knicks et les Nuggets, qui démarrent idéalement leur série face aux favoris de chaque conférence.

New York s’offre Boston, champion en titre, au bout du suspense

Rien ne laissait présager un tel scénario au cœur du troisième quart-temps. Menés de 20 points (75-55), les Knicks ont puisé dans leurs ressources pour renverser Boston dans sa salle, s’imposant 108-105 après prolongation. Une première victoire face aux Celtics cette saison pour la franchise new-yorkaise, qui restait sur quatre défaites en autant de confrontations.

Jalen Brunson et OG Anunoby ont chacun inscrit 29 points, tandis que Karl-Anthony Towns a compilé 14 points et 13 rebonds. C’est Mikal Bridges qui a offert la victoire à son équipe en interceptant la dernière remise en jeu destinée à Jaylen Brown.

MIKAL BRIDGES STEAL TO SEAL GAME 1 FOR THE KNICKS!! 20-POINT COMEBACK COMPLETE ✅ pic.twitter.com/us3Nq0Dykx — NBA (@NBA) May 6, 2025

« On s’est dit de continuer à y croire, de se battre ensemble, possession après possession », a expliqué Jalen Brunson, leader de ce comeback improbable.

Boston a craqué à 3-points, avec un terrible 15 sur 60 longue distance, un record de maladresse en playoffs. Malgré les 23 points de Jayson Tatum et Jaylen Brown, les Celtics ont laissé filer une victoire qui semblait acquise. Le retour de Jrue Holiday (16 points) n’a pas suffi, d’autant que Kristaps Porzingis, malade, n’a joué que 13 minutes.

Denver refroidit le Thunder avec un buzzer beater d’Aaron Gordon

Les Nuggets, eux aussi, ont surmonté une situation mal embarquée. Menés de 14 points en première mi-temps, ils sont revenus progressivement pour s’imposer sur le fil à Oklahoma City (112-111), grâce à un tir primé d’Aaron Gordon à 2,8 secondes de la fin.

Si Shai Gilgeous-Alexander (33 points) avait donné le ton dès le début de match, le Thunder a manqué d’efficacité au pire moment. Malgré un excellent Alex Caruso en défense et un bon passage collectif dans le deuxième quart, les locaux ont fini par s’effondrer. Nikola Jokic (42 points à 15/29 aux tirs, 22 rebonds et 6 passes décisives en 42 minutes), frustré mais décisif dans le final, a trouvé la mire à longue distance pour ramener les siens avant que Gordon ne donne le coup de grâce.

Avec ce 15-4 pour terminer la partie, Denver signe une deuxième victoire consécutive à l’extérieur dans ces playoffs. Et inflige à OKC sa première défaite de la post-saison.