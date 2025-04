Nicolas Batum et les Clippers se font égaliser 2-2 par Denver… à la milliseconde près

Difficile de faire un scénario plus cruel pour les Los Angeles Clippers. Alors qu’ils étaient menés à domicile par les Nuggets de 22 points (65-87) à l’entame du dernier quart-temps de ce Match 4, les Angelinos avaient réussi à produire un incroyable comeback, portés par leur public de l’Intuit Dome. Passant devant pour la première fois du match à 1:11 du terme (97-96) après un exceptionnel 32-9, on se disait que le plus dur était fait. Ivica Zubac (19 points, 12 rebonds, 6 passes décisives) avait réussi un putback pouvant arracher la prolongation sur un lay-up raté de James Harden (15 points, 11 passes décisives) à 8 secondes de la fin.

« Non non, ce n’était pas une passe »

Mais l’opportunisme des Nuggets s’est matérialisé sur leur dernière possession. Alors que Nikola Jokic – énorme jusque là (36 points à 14/25, 21 rebonds et 8 passes décisives) et d’ailleurs déjà auteur d’un buzzer-beater lointain à la fin du premier quart-temps – pensait avoir gâché sa chance en ratant le dernier tir, Aaron Gordon a surgi de nulle part pour dunker son loupé, qui s’est transformé en passe. Sauf que le buzzer de la fin de match a retenti… pendant le dunk. Après plusieurs minutes, celui-ci a finalement été validé par la vidéo à la milliseconde près (score final 99-101).

C’est tout simplement le premier dunk buzzer-beater dans l’histoire des playoffs NBA. « Belle passe » a rigolé Gordon envers Jokic en conférence de presse, avant que celui-ci confirme avec le sourire « non non ce n’en était pas une. »

Côté Clippers, ce scénario est évidemment très dur. Les hommes de Tyronn Lue ont le sentiment d’avoir raté une belle chance de prendre un avantage quasi définitif 3-1 dans la série. Celle-ci est maintenant égalisée à 2-2 et est partie pour durer. Quant au Français de la rencontre Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans), lui aussi peut s’en vouloir.

Impeccable aux tirs jusque là avec plus de 50% de réussite à 3-points sur la série, il a cette fois perdu sa fiabilité avec un 1/6. En 19 minutes de jeu, il a marqué 3 points à 1/6 aux tirs , 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre. Celui qui n’a toujours pas tiré à 2-points dans la série n’est pas rentré du dernier quart-temps. C’est la première fois des playoffs qu’il termine avec un plus/minus négatif (-6). La série va maintenant se déplacer dans le Colorado pour le Match 5. « Ça fait quatre fois qu’on se joue en 6-7 jours, ce n’est plus tactique. Maintenant, ce n’est que de la bataille, du cœur, celui qui en veut le plus… » a confié Batum au journaliste Théo Quintard pour Basket USA.

OKC sweepe Memphis, Cleveland s’y dirige tout droit contre Miami

Dans les autres résultats de la nuit, le Thunder d’un Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) toujours blessé a enfin terminé le calvaire de Grizzlies qui ont lutté comme ils pouvaient sans Ja Morant. Avec une victoire 115-117 à Memphis, Oklahoma City a sweepé ce premier tour de playoffs et renforce son statut de favori pour le titre. La série entre Cleveland et Miami se dirige vers le même scénario puisque les Cavs ont largement remporté le Match 3 à l’extérieur (87-124), avec six joueurs entre 13 et 22 points. Enfin, Golden State a remporté le Match 3 contre Houston (104-93), dans une série avec toujours autant de frictions, derrière les 36 points de Stephen Curry.