Nicolas Batum signe son meilleur match de la saison

NBA - Trois Français étaient engagés sur les parquets de l'Association en ce samedi 25 novembre 2023. Découvrez leurs performances de la nuit.

Engagé dans son huitième match avec les Sixers, Nicolas Batum a signé sa meilleure performance sous le maillot de sa nouvelle franchise. Face au Thunder, l’ailier normand a cumulé 14 points à 4/7, 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres lors de la victoire de Philadelphie sur la route (107-103). Le tout avec également une belle défendre sur la star adverse, Shai Gilgeous-Alexander. De quoi séduire un peu plus ses nouveaux coéquipiers, Tyrese Maxey en tête. « Il est bon au shoot, il est bon en défense, ses coupes sont bonnes. La rapidité de son shoot, c’est quelque chose qui m’impressionne à chaque fois. Il a été super pour nous. »

Nico Batum 🇫🇷 cette nuit : 14 points

7 rebonds

3 passes

2 contres

3/6 à trois points

+14 de plus/minus

(et en défense tout le long sur SGA) Le glue-guy parfait qu'il manquait aux Sixerspic.twitter.com/At0WXtp6lC — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) November 26, 2023

Comme Victor Wembanyama et les Spurs, engagés dans une série de onze défaites de rang, Bilal Coulibaly a oublié le goût de la victoire puisque Washington a été battu une neuvième fois d’affilée (108-136 contre Atlanta). Mais le minot du Courbevoie Sport Basket a été, de loin, le plus gros temps de jeu des Wizards avec 32 minutes. Pour 7 points à 3/5, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. Pour un +/- très intéressant (-1), au vu de l’ampleur du revers collectif et l’importance de son temps de jeu.

Enfin, lors de la large victoire des Los Angeles Clippers à Dallas (107-88), Moussa Diabaté a bénéficié de 5 minutes sur le parquet. Le temps de marquer 1 point, de capter 2 rebonds offensifs et de voler un ballon.