Nicolas Lang et les 3-points : bientôt un record, oui, mais un record tronqué

C’est écrit. Vendredi soir, chez lui, en Alsace, Nicolas Lang (1,96 m, 34 ans) égalera ou battra le record d’Éric Micoud : 755 tirs à 3-points en Betclic ÉLITE. Actuellement à 753, le sniper du Limoges CSP n’en a donc besoin que de trois pour devenir le n°1 de l’histoire du championnat. Un total qu’il a toujours atteint cette saison en Betclic ÉLITE, avec une pointe à six réussites la semaine dernière contre Le Mans.

𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗢𝗠𝗠𝗘𝗧 🏔️ Grâce à 6 paniers à 3⃣PTS inscrits ce soir dans la victoire de @limogescsp, Nicolas Lang n'est plus qu'à trois tirs rentrés derrière l'arc de cercle pour devenir le meilleur marqueur à trois points de #BetclicELITE 🔥 pic.twitter.com/pUG2JfuJCc — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 19, 2024

Quid des playoffs ?

Un accomplissement qui viendra couronner l’un des plus beaux poignets jamais vus en France, qui a su allier des prédispositions naturelles à une formidable éthique de travail. Alors gamin de Mulhouse, Nicolas Lang a été initié au tir par son père. « C’est mon père qui m’a appris à shooter », expliquait-il dans un reportage TV à Lukas Nicot. « Ça a toujours été sa passion. Il a toujours été fan de Larry Bird, Hervé Dubuisson. Ça a toujours été le shoot, et d’un point de vue très technique. Ça veut dire que je n’avais pas le droit de shooter du milieu de terrain, je n’avais pas le droit de shooter trop loin pour ne pas prendre de mauvaises habitudes. Quand tu es petit, tu as parfois envie de t’amuser donc c’est un peu frustrant, mais ça a payé. »

Au final, il en a fait son métier, même s’il est surtout devenu un basketteur complet avant d’être un shooteur unique : 104 tirs à 3-points avec l’Élan Chalon, 82 avec le Paris-Levallois, 129 avec l’ASVEL, 45 avec la SIG Strasbourg puis 393 avec le Limoges CSP. Soit un total de 753 flèches lointaines. Mais à vrai dire, Nicolas Lang a peut-être même déjà surpassé Éric Micoud puisque les playoffs ne sont pas étonnamment pas inclus dans le décompte de la ligue : avec ses 56 réussites en phase finale, le Limougeaud cumule, en réalité, 809 tirs à 3-points en LNB. Quant au commentateur de beIN Sports, c’est un mystère… Les archives LNB ne sont pas assez précises sur ce plan, omettant deux de ses participation aux playoffs avec Cholet, ce qui vient forcément interroger sur l’opportunité d’autant communiquer sur de tels records historiques lorsque certains aspects du passé restent flous…

Avec les trois saisons pré-LNB, Hervé Dubuisson est devant

Si Nicolas Lang est de toute façon particulièrement détaché de ce record, assez peu intéressé par les aboutissements personnels (comment réagira-t-il si le match est arrêté pour une mini-célébration au Rhénus comme cela risque d’arriver ?!), il serait cependant injuste de le mettre entièrement en lumière en négligeant le vrai recordman du nombre de tirs à 3-points de l’histoire du championnat de France : Hervé Dubuisson.

Shooteur précurseur, le natif de Douai a eu la malchance de faire une partie de sa carrière avant l’instauration de la ligne à 3-points en France, en 1984. Ainsi, il compila 96 tirs lointains avec le Stade Français en 1984/85, 100 en 1985/86 puis 78 en 1986/87 avec le Racing Club de France. Soit un total de 272 réussites derrière l’arc de cercle avant la création de la LNB en 1987, critère retenu pour ce record. Avec les trois saisons précédentes, le Dub’, actuel 3e du classement officiel (656), émarge ainsi à 928 tirs majorés. À ce rythme, aux alentours de 80 en saison, Lang viendra pourtant le coiffer avant la fin de son contrat à Limoges, prévue pour 2027. Sauf que son aîné serait certainement à des hauteurs inatteignables si le 3-points avait été créé auparavant, lui qui a commencé à jouer en 1972 à Denain ! Mais avec des si…