Nicolas Lang frustré par l’arbitrage : « Je vois des coups de sifflet dont je ne bénéficie pas »

Depuis plusieurs saisons, Nicolas Lang est l’un des meilleurs attaquants du championnat français. Et le début de la saison 2024-2025 ne va pas nous contredire sur cet état de fait pour le shooteur de Limoges, avec une 2e place au rang des meilleurs marqueurs de Betclic ELITE. Avec 18,3 points par match, l’arrière s’intercale entre le duo parisien Nadir Hifi (19,8 points) et T.J. Shorts (18 points).

« Je suis très agacé »

Ce bon début d’exercice de Nicolas Lang (1,96 m, 34 ans) permet notamment au Limoges CSP d’être dans ses temps de passages après 4 matchs, avec 2 victoires (Nanterre et Dijon) et 2 défaites (JL Bourg et Gravelines-Dunkerque). Le capitaine du Limoges CSP n’est également plus qu’à 8 tirs à 3-points marqués (747) du record historique d’Eric Micoud (755). Pourtant, le capitaine du Limoges CSP, sélectionné par Frédéric Fauthoux pour la prochaine fenêtre internationale avec les Bleus, est frustré sur un point en ce début de saison : l’arbitrage. Après la défaite en Coupe de France contre l’Élan Béarnais, Nicolas Lang s’est exprimé à ce sujet, comme le rapporte Le Populaire du Centre.

« Je ne vais pas mentir, je suis très agacé depuis le début de l’année [à propos de l’arbitrage sur sa personne]. Même quand je regarde les matches devant ma télé, je vois des coups de sifflet dont je ne bénéficie pas. »

Sur les quatre premiers matchs de la saison en Betclic ELITE, Nicolas Lang tourne à 2,5 fautes provoquées par match. Un chiffre bien loin de ses collègues du giron des meilleurs marqueurs, avec des T.J. Shorts ou Xavier Castaneda qui tournent à plus de 6 fautes provoquées par match, ou encore de Nadir Hifi (3,5) et Joffrey Lauvergne (4,8). Mais l’Alsacien ne veut pas se laisser envahir par ce constat personnel, qui pourrait altérer son jeu ou sa relation avec les officiels. « Je dois trouver le juste milieu entre ne pas me laisser faire et ne pas dégoupiller trop rapidement », ajoutait-il.

Le Limoges CSP joue sa 5e journée de championnat ce samedi 19 octobre (20h30) contre Le Mans à Beaublanc.