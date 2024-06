Nicolo Melli de retour à Fenerbahce, Josh Nebo le remplace à Milan

Le Fenerbahce et Nicolo Melli (2,04 m, 33 ans) ont trouvé un accord pour de nouveau collaborer. Le club turc l’a officialisé sur son compte X ce mardi 25 juin.

Après son dernier exercice avec le Fenerbahce lors de la saison 2018-2019, Nicolo Melli s’est exilé en NBA. Passé par les Pelicans de La Nouvelle Orléans pendant deux ans puis par les Dallas Mavericks pour une seule et unique saison, cet intérieur fuyant et très technique est revenu en Europe, à Milan. Auteur d’une saison individuellement intéressante (8,6 points, 5,6 rebonds et 1,7 passe décisive en 23 minutes dans le championnat italien), il n’a pas permis à son équipe de jouer les playoffs d’EuroLeague mais a par contre contribué au 31e titre de champion d’Italie de l’Olimpia.

En attendant son retour en Turquie, l’intérieur italien sera au rendez-vous pour le TQO à Porto Rico en vue des JO de Paris.

Dans son secteur intérieur, Milan a enregistré la signature de Josh Nebo (2,06 m, 26 ans). Lors de ces deux saisons passées avec le club nation, l’intérieur américaino-slovène est devenu un joueur dominant, à l’image de son quart de finale de playoffs contre le futur champion, le Panathinaikos Athènes. Très athlétique et surtout dominant physiquement, Josh Nebo était courtisé par plusieurs écuries. C’est Milan qui s’est attiré les services du petit pivot bondissant. Le nouvel international slovène intègre donc l’effectif d’Ettore Messina pour deux saisons. L’ancien du Zalgiris Kaunas tournait à 11 points et 7 rebonds de moyenne. Plus que Nicolo Melli, c’est surtout Alex Poythress que Josh Nebo devrait remplacer.