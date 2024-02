Nolan Traoré et Noa Essengue nommés All-Stars lors du Basketball Without Borders Global Camp 2024

Basketball Without Borders Global Camp - Nolan Traoré et Noa Essengue ont fini All-Stars lors Basketball Without Borders Global Camp 2024 à Indianapolis.

Les All-Stars 2024 du Basketball Without Borders Global Camp.

Crédit photo : Pro Insight