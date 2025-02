Trefle et Lemoine au BWB Global Camp plutôt qu’à la Leaders Cup, Kouakou-Heugue et Grujicic avec eux

Noa Kouakou-Heugue, Jahel Trefle, Maxence Lemoine et Mathieu Grujicic sont les quatre Français convoqués pour le Basketball Without Borders (BWB) Global Camp 2025. Ce camp réunit chaque année certains des meilleurs prospects internationaux en âge d’être draftés en marge du All-Star Game NBA. Cette année, ce sera donc à San Francisco, en Californie, du 14 au 16 février.

Lemoine et Trefle manqueront la Leaders Cup

Le cas de Mathieu Grujicic est à part. L’arrière du FC Barcelone possède certes la nationalité française, mais il a grandi et joue pour les équipes jeunes d’Allemagne. Noa Kouakou-Heugue (2,04 m, 17 ans), intérieur en pleine progression au Pôle France (9,8 points et 4,4 rebonds de moyenne cette saison en Nationale 1), est un joueur encore méconnu. Sur les radars de l’ASVEL, où il pourrait continuer sa progression en 2025-2026, il se retrouverait avec deux joueurs déjà plus intégrés au monde professionnel. Maxence Lemoine (1,88 m, 17 ans) fait en effet partie de l’effectif professionnel de la SIG Strasbourg (9 minutes en moyenne sur 17 entrées, pour 2,7 points et 0,6 passe décisive). Le meneur drômois évolue également toujours un peu en Espoirs (11 entrées, pour 16,8 points, 4 rebonds et 7,4 passes décisives de moyenne) aux côtés de Jahel Trefle (2,08 m, 17 ans). Le Narbonnais connaît une ascension fulgurante dans le basket. Après ses années au Pôle Espoirs de Montpellier, il a continué sa progression au centre de formation de l’Élan béarnais avant de remplacer Joan Beringer dans la raquette de la SIG Strasbourg à l’été 2024. Pas encore tout à fait opérationnel, il tourne à 8,8 points et 4,3 rebonds en 19 minutes en Espoirs, en plus d’avoir jouer à sept reprises en Betclic ÉLITE. Dernièrement, il s’est mis en évidence au Young Star Game ou encore contre les deux leaders du championnat U21, Bourg (19 points et 5 rebonds) et Cholet (22 points, 9 rebonds et 3 passes décisives).

Résultat de cet évènement, Maxence Lemoine et Jahel Trefle manqueront la Leaders Cup. Plus tôt cette saison, Maxence Lemoine n’avait pas pu participer à l’ANGT d’Istanbul afin de rester avec la SIG.